DR. VRANJES FIRENZE〈ドットール・ヴラニエス フィレンツェ〉「FESTIVE COLLECTION 2025」を2025年11月7日（金）に発表

株式会社Dr. Vranjes JAPAN

ドットール・ヴラニエス ジャパン（本社：東京都渋谷区）は2025 年11月7日（金）これまでで最も魅惑的なホリデーコレクション「FESTIVE COLLECTION 2025」を発表します。

ドットール・ヴラニエス フィレンツェは1983年に創業して以来、フィレンツェの伝統、アイコニックなフレグランス、そしてタイムレスなエレガンスを独自に融合させた、唯一無二のアイデンティティを持つラグジュアリーフレグランスメゾンです。

クラフツマンシップと伝統、そして香りの芸術を讃える本コレクションは、香りを通して記憶が紡がれ、贈り物が愛とエレガンスの象徴となる、この特別な季節の魔法に捧げるオマージュです。

「FESTIVE COLLECTION 2025」は、喜びと祝福のシンボルであるデコラティブなガラスオーナメントからインスピレーションを得て誕生しました。色彩豊かで遊び心あふれる、現代的な解釈を加えたこのテーマのもと、フィレンツェの創造的な精神から生まれたのは、きらめく限定ギフトボックスの数々。



深みのあるレッド、ブルー、グリーンのボックスにエレガントなホワイトストライプをあしらい、オーナメントを象ったカットワークのスリーブがデザインされています。



開封の瞬間ごとに、心ときめく魔法のようなひとときを演出します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=caeJqHSZoDo ]

「FESTIVE COLLECTION 2025」詳細

発売日：2025年11月7日（金）

展開数：25種（＊直営店・Dr. Vranjes ONLINE(https://drvranjes.jp/jp/)・専門店によりお取り扱いが異なりますので

ご了承下さいませ）

ラインナップ（一部抜粋）

GIFT BOX 250D (250ml DIFFUSER)

価格：12,100円（税込）

香りの種類：2種

Albero di Natale(アルベロ ディ ナターレ)/Rosso Nobile(ロッソ ノービレ)

250mlサイズのディフューザーを、オーナメント型の窓からストライプ柄が見え隠れする遊び心あふれるボックスに。香りはクリスマス・ツリーと名付けられたホリデーシーズンらしいアルベロ ディ ナターレと、あふれ出るボルドーワインの香りをモチーフにしたロッソ ノービレの2種をご用意しております。

GIFT BOX 250D & 80CA (250ml DIFFUSER + 80G CANDLE)

価格：香りにより価格が異なります

香りの種類：2種

Ambra(アンブラ）16,280円 (税込)/ Rosso Nobile(ロッソ ノービレ）17,930円 (税込)

250mlのディフューザーと手のひらに収まるミニキャンドルを、ベル型のオーナメントモチーフの小窓が可愛らしいネイビーボックスにセットしました。香りは、落ち着きと気品あふれるオリエンタルノート・アンバーと、ブランドのアイコンでもあるロッソ ノービレの2種をご用意しております。

GIFT BOX 500D (500ml DIFFUSER)

価格：18,700円（税込）

香りの種類：1種 Rosso Nobile (ロッソノービレ)

500mlサイズのディフューザーを、オーナメントモチーフが心躍るレッドボックスに。香りはブランドのアイコンとして人気を誇るロッソノービレ。

GIFT BOX 100R (100ml DIFFUESER + 150ml REFILL)

価格：12,100円（税込）

香りの種類：1種 Rosso Nobile (ロッソノービレ)

100mlサイズのディフューザーと150mlの詰め替え用リフィルをセットにしたギフトボックス。単品では販売していない100mlサイズは、ギフトにはもちろん、初めてディフューザーをお使いになる方にもオススメです。

GIFT BOX 250R (250ml DIFFUSER + 150ml REFILL)

価格：香りの種類によって異なります。

香りの種類：4種 Rosso Nobile (ロッソ ノービレ)16,940円/

Oud Nobile(ウード ノービレ）16,940円/ Ginger Lime(ジンジャーライム）12,100円/ Melograno (メログラーノ)12,100円

*全て税込価格

250mlサイズのディフューザーと詰め替え用リフィル（150ml）をクリムゾンレッドのボックスにセット。

80g CANDLE

価格：5,830円 (税込)

香りの種類：4種 Rosso Nobile (ロッソ ノービレ)/ Melograno (メログラーノ)/ Rossa Tabacco (ローザ ・タバッコ)/ Oud Nobile (ウード ノービレ)

トスカーナのマイスターの手による美しいガラスベースが魅力のキャンドルコレクションの手のひらに収まるかわいらしいミニサイズ。

200g CANDLE

価格：9,020円 (税込)

香りの種類：5種種 Rosso Nobile (ロッソ ノービレ）)/ Melograno (メログラーノ)/ Rossa Tabacco (ローザ・タバッコ)/ Oud Nobile (ウード ノービレ)/Ginger Lime (ジンジャーライム)

香りの高さを実現するために使用する香料はもちろんのことワックス（ロウ）や芯にもこだわり誕生したドットール・ヴラニエスのキャンドルコレクションから、 200g サイズが登場

ABOUT DR. VRANJES FIRENZE

DRVRANJES.JP(https://drvranjes.jp/jp/)

ドットール・ヴラニエス フィレンツェ は、フィレンツェの伝統、アイコニックなフレグランス、そしてタイムレスなエレガンスを独自に融合させた、唯一無二のアイデンティティを持つフレグランスメゾンです。

1983年に創業して以来、ブランドはフィレンツェの豊かな文化遺産を受け継ぎながら、伝統と革新の美しい調和を体現してきました。

香りの一つひとつに、この街の気品、伝統的な職人技、そして芸術ともいえる調香技術の粋が息づいています。

ルームフレグランスからオードパルファムに至るまで、すべてのプロダクトは、香りの本質を追求する科学的かつ創造的な研究を通じて生まれたものです。

洗練された調香と卓越した持続性・奥行きを備えた香りが、五感を満たすウェルビーイング体験をもたらします。

お問い合わせ

(株)ドットール・ヴラニエス ジャパン

https://drvranjes.jp/jp/contact