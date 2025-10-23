イタリア・フィレンツェ発のフレグランスメゾンDR. VRANJES 〈ドットール・ヴラニエス 〉表参道店が2025年10月30日グランドオープン

株式会社Dr. Vranjes JAPAN

株式会社Dr. Vranjes JAPAN（本社：東京都渋谷区）は、イタリア・フィレンツェ発のラグジュアリーフレグランスメゾンDR. VRANJES FIRENZE〈ドットール・ヴラニエス フィレンツェ〉の新たな直営店舗「DR. VRANJES OMOTESANDO〈表参道店〉」を、2025年10月30日（木）、東京・表参道にオープンいたします。

世界に名だたるファッションストリートとして知られ、常に最新のトレンドと文化が交差する表参道。



明治神宮の参道として整備された歴史的背景をもち、四季折々の表情を見せる美しいケヤキ並木が象徴するこの街に、ブランドとして国内15店舗目となる新たな拠点が誕生します。

フィレンツェの伝統と香りの芸術を継承しながら、日常を豊かに彩るフレグランス体験をご提案いたします。

洗練された空間で、ブランドの世界観とともに、香りがもたらす上質なひとときをお楽しみいただけます。

■DR. VRANJES FIRENZE OMOTESANDO〈表参道店〉概要

店舗名：Dr.Vranjes Omotesando〈表参道店〉

（和文：ドットール・ヴラニエス 表参道）

開業日：2025年10月30日（木）

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31 1F

TEL：03-6427-3780 (2025年10月30日 11:00より開通)

営業時間：11:00-20:00 (休業日：年末年始予定）

■表参道店限定 オープニングキャンペーン

※画像はイメージです。数に限りがございます。なくなり次第終了いたしますのでご了承ください。

Dr. Vranjes Omotesando〈表参道店〉にて、10月30日より、税込17,600円以上お買い求めくださったお客様に、先着で新作オードパルファムコレクション「FIRENZE IN TRANSLATION（フィレンツェ イン トランスレーション）」トートバッグをおひとつプレゼント。

フィレンツェで過ごす一日の時間、その感情を8つの香りで表現した「FIRENZE IN TRANSLATION」。フィレンツェの街が目覚め始める早朝のリチュアルから、豊かな花びらのローズガーデンを散策する時間、夕刻に気の置けない友人とグラスを傾ける時間、センシュアルでスイートなフィレンツェの真夜中。日の出から夜中まで、時間の流れとともに移りゆく場面を表す香りをデザインしたトートバッグです。

10月30日よりDr. Vranjes Omotesando〈表参道店〉限定で実施致します。

ABOUT DR. VRANJES FIRENZE

ドットール・ヴラニエス フィレンツェ は、フィレンツェの伝統、アイコニックなフレグランス、そしてタイムレスなエレガンスを独自に融合させた、唯一無二のアイデンティティを持つフレグランスメゾンです。

1983年に創業して以来、ブランドはフィレンツェの豊かな文化遺産を受け継ぎながら、伝統と革新の美しい調和を体現してきました。香りの一つひとつに、この街の気品、伝統的な職人技、そして芸術ともいえる調香技術の粋が息づいています。

ルームフレグランスからオードパルファムに至るまで、すべてのプロダクトは、香りの本質を追求する科学的かつ創造的な研究を通じて生まれたものです。



洗練された調香と卓越した持続性・奥行きを備えた香りが、五感を満たすウェルビーイング体験をもたらします。

■既存直営店

Dr. Vranjes Tokyo〈代官山店〉

Dr. Vranjes Marunouchi〈丸の内店〉

Dr. Vranjes Nagoya〈名古屋店〉

Dr. Vranjes Osaka〈大阪心斎橋店〉

Dr. Vranjes Fukuoka〈福岡店〉

Dr. Vranjes Umeda〈梅田店〉

Dr. Vranjes Hiroshima〈広島店〉

Dr. Vranjes Sapporo〈札幌店〉

Dr. Vranjes Futakotamagawa〈二子玉川店〉

伊勢丹新宿店 本館5F インテリア/ ドットール・ヴラニエス

神戸阪急 ラ・ノクタンビュール ドットール・ヴラニエス

松坂屋名古屋店本館4階 ドットール・ヴラニエス コーナー

岩田屋本店 新館地下2階 ドットール・ヴラニエス コーナー

阪急うめだ本店 ドットール・ヴラニエス コーナー（POP UP）

■Dr. Vranjes ONLINE

DRVRANJES.JP(https://drvranjes.jp/jp/)

