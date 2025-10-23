応募総数199曲の中から35曲が次のステップへ！ スカイマーク公式ファイトソングコンテスト リスナー投票開始

スカイマーク株式会社

スカイマーク株式会社（本社:東京都大田区、代表取締役社長執行役員：本橋 学(もとはし まなぶ))は、“頑張るすべての人”を応援する「SKYMARK Official FIGHT SONG CONTEST」を実施、エントリー期間中にご応募いただいた199曲から35曲がリスナー投票に進むことになりました。本日、10月23日（木）よりリスナー投票を開始します。

SKYMARK Official FIGHT SONG CONTEST特設サイトはこちら(https://eggs.mu/music/project/skymark_songs)

スカイマークは、安全を全ての基盤とし、安心かつ高品質で、シンプルでありながら心のこもった快適な航空サービスを、身近な価格で提供することを企業ミッションとしています。お客様に安心して空の旅をお楽しみいただくとともに、仕事や学業など“頑張るすべての人”を応援してまいります。スカイマーク公式ファイトソングコンテストでは、ご応募いただいた中から“頑張るすべての人”を応援する楽曲として、「最優秀賞」を1曲、「優秀賞」を2曲、表彰する予定です。

投票は無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」の特設サイト上で、音源審査を通過した楽曲を試聴し、その中からお気に入りの曲へ投票いただきます。リスナー投票の結果をもとに、音楽プロデューサー Daisuke "DAIS" Miyachi 氏による最終選考へと進みます。

※投票はEggsの会員登録（無料）が必要になります。

【リスナー投票】

投票期間： 2025年10月23日（木）12：00～ 2025年11月6日（木）23:59

投票サイト：https://eggs.mu/music/project/skymark_songs

対象楽曲： 音源審査を通過した楽曲 35曲

【SKYMARK Official FIGHT SONG CONTEST概要】

■今後のスケジュール

・Daisuke"DAIS"Miyachi氏による最終選考：2025年1１月10日（月)～11月25日（火)

・結果発表：2026年1月下旬

※審査状況等によりスケジュールが変更になる場合があります。

■Prize

＜最優秀賞＞

１. 活動応援サポートとして、スカイマークの航空チケットを提供（10枚分の片道航空券を提供）

※スカイマークの就航地で出発地/到着地は自由に選べます。

※有効期限や利用諸条件は最優秀者のみにご案内いたします。

※一部ご搭乗できない期間がございます。

２. 音楽プロデューサー・Daisuke"DAIS"Miyachi氏のプロデュースによる制作

(編曲、レコーディング、MIX)

３. 機内誌にアーティストインタビュー記事を掲載

４. スカイマークのキャンペーンやプロモーションに楽曲を使用

５. スカイマーク公式SNSで告知・発表

６. Eggs Passでの全世界配信

※1組予定。

※該当なしの場合あり。

※一部プライズの時期やタイミングについては受賞後の相談のうえ決定。

※Eggs Passとは：https://eggspass.jp/

株式会社エッグスが運営する「音楽で収益を得るためのファーストステップをサポートするサービス」です。デジタルディストリビューションサービス、動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、自主盤CDの販売、ライブ出演、メディアでのプロモーションなどアーティスト活動をトータルにサポートしています。

＜優秀賞＞

１. 活動応援サポートとして、スカイマークの航空チケットを提供（5枚分の片道航空券を提供）

※スカイマークの就航地で出発地/到着地は自由に選べます。

※有効期限や利用諸条件は優秀者のみにご案内いたします。

※繁忙期など一部ご搭乗できない期間がございます。

２. 機内誌に優秀賞としてアーティスト名を掲載

３. スカイマーク公式SNSで発表・告知

４. Eggs Passでの全世界配信

※2組予定。

※該当なしの場合あり。

※一部プライズの時期やタイミングについては受賞後の相談のうえ決定。

※Eggs Passとは：https://eggspass.jp/

■Daisuke"DAIS"Miyachi氏プロフィール

株式会社HIAN代表取締役CEO

株式会社ユークス取締役

総合エンターテインメントプロデューサー

EXILE「時の描片～トキノカケラ～」（作詞作曲編曲）にて第49回 輝く！日本レコード大賞“金賞”を受賞。その他、BE:FIRST「誰よりも」、THE RAMPAGE from EXILETRIBE「ROUND UP feat. MIYAVI」などの作曲を担当。ATSUSHI（EXILE）、FANTASTICS from EXILE TRIBE、CHEMISTRY、倖田來未、倉木麻衣、ASTROなど多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュースを手掛けている。また、近年では映画プロデューサーとして内田英治監督作品 三山凌輝、久保史緒里（乃木坂46）／主演「誰よりもつよく抱きしめて」、Snow Man・佐久間大介／初単独主演「スペシャルズ」(2026年春公開予定)の映画製作をスタート、今後も数多くの作品を企画している。

■株式会社エッグスについて：https://corporate.eggs.mu/

エッグスは、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」を運営しています。

さらに、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたライブプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」の提供を開始、Eggsと連携し、ライブシーンの活性化に貢献していきます。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass（エッグスパス）」を展開し、国内外の主要音楽配信ストア（DSP）へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。