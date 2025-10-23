国から貰えるお金に関する有益な情報 ・会社の利益が爆上がりする裏技を紹介する西内孝文先生の公式チャンネル「やりすぎ税理士の資産革命チャンネル」と「DCチャンネル」のコラボ動画がYouTubeで公開中！

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかいのグループ企業にあたる、株式会社日本企業型確定拠出年金センターは、「国から貰えるお金に関する有益な情報 ・会社の利益が爆上がりする裏技」で人気を博す税理士、ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社の西内孝文先生をゲストに迎えたYouTubeコラボレーション動画を2本公開したことをお知らせします。

1本目は、企業型確定拠出年金（企業型DC）と小規模企業共済の受け取り方や活用法について、知られざる税制優遇の秘密テクニックを深掘りします。この知識があるかないかで、老後の手取り額が数百万円変わる可能性があります。

2本目は、企業型DCの運用に特化し、「銘柄の選び方」の参考方法を解説します。人気銘柄にも触れつつ、資産を増やすための3つの最重要ポイント（運用先、信託報酬、分散投資）を解説します。

YouTube動画概要

動画タイトル：【必見】知らなきゃ損する!?資産爆上がりの秘密テクニック

配信チャンネル：DCチャンネル

URL：https://www.youtube.com/watch?v=rpc_BDixUOE

公開日：2025年9月23日 出演：西内孝文（ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社） / 石黒充顕（株式会社日本企業型確定拠出年金センター）

「やりすぎ税理士の資産革命チャンネル」でもコラボ動画を公開中！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/9_1_85ef7349701fb7b42fc124eaa2c03679.jpg?v=202510240857 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/9_2_dfaabd544dbaeeb3038a1f573183ff22.jpg?v=202510240857 ]

本動画のテーマである「企業型DCの賢い活用法」について、「やりすぎ税理士の資産革命チャンネル」でも、コラボ動画が公開されています。 より深い知識を身につけたい方は、こちらもご視聴ください。

株式会社日本企業型確定拠出年金センターについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/9_3_8349b712d9fae766fa9551537e431812.jpg?v=202510240857 ]

役員一人から導入することのできる企業型確定拠出年金「SBIぷらす年金」代表事業主・共同運営管理機関。企業型確定拠出年金を1,200社以上導入支援しており、日本一の実績※。

導入支援の多くは税理士会計士からの紹介であることから税理士会計士業界全体への支援も実施している

※2023年度2024年度SBIベネフィット・システムズが関与する総合型プラン中、地方厚生局申請件数において

▶ 無料相談受付中！：https://crowd-calendar.com/t/ndc-center-contact

ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社について

「やりすぎ税理士」としてメディアでも人気を博す西内孝文が率いる経営コンサルティングファーム。税制の深読みによる合法的な節税・資産形成ノウハウを提供し、中小企業の財務体質強化と資産爆増を支援している。

▶ホームページ：https://www.united-advisers.com/

お問い合わせ先

会社名：株式会社日本企業型確定拠出年金センター（確定拠出年金運営管理機関登録番号 794）

担当者：マーケティングチーム / 齋藤祥汰

E-mail：info@ndc-center.com

電話：050-3645-9040

URL：https://ndc-center.jp/