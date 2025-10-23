株式会社JCマーケティング

当社は「祈りの場をもっと身近に、もっと清らかに」を理念に掲げ、神棚や祈りの場に欠かせない榊を、毎月新鮮な状態でご家庭や企業にお届けするサービスを展開しています。

現代の生活では、榊を定期的に購入・交換する手間や鮮度管理の難しさが課題となっており、当社の定期便サービスはこれらの悩みを解決するものとして多くの方に支持されています。

このたび、そんな榊の定期便に新たな特典を加えました。遠州灘の荒波に揉まれた天然塩「沖ちゃん塩」を、榊とともに毎月お届けいたします。

塩は古来より邪気を払い、運を呼び込む」とされ、盛塩やお清めなど、日本の暮らしに根づいた風習として伝えられてきました。玄関先や神棚に置かれる盛塩は、場を浄め、人を守り、良縁を招くとされる日本独自の習慣です。

今回お届けする「沖ちゃん塩」は、力強い遠州灘の海水から生まれた自然の恵み。祈りの場をより清らかに整え、開運・招福のお供としてお役立ていただけます。

また「沖ちゃん塩」は、食卓でも楽しめる逸品です。まろやかな旨味とすっきりとした後味は、日常の料理を格別な一品に変えてくれます。神棚へのお供えから日々の食事まで、「祈り」と「暮らし」をひとつに結ぶ存在です。

【サービスの魅力】

・榊を毎月新鮮な状態でお届け：産地直送で神棚や祈りの場を清らかに保ちます。

・塩とのセット配送：浄化・開運の象徴である「沖ちゃん塩」を同梱。祈りの習慣をより深めます。

・暮らしと祈りの融合：神棚へのお供えに加え、食卓でも楽しめる天然塩として日常に役立ちます。

神棚を整えることは、心を整えること。

「さかきの窓口」の榊の定期便は、暮らしの中に祈りとご利益をお届けします。

【会社概要】

会社名：有限会社小原建装

所在地：静岡県掛川市大渕9913-3

代表者：代表取締役 小原信次

事業内容：建装業／榊・関連商品の定期便サービス「さかきの窓口」運営

URL：https://sakakinomadoguchi.jp