【最大74％OFF】抱っこ紐・ヒップシート・ベビー服がお得に！ コニー感謝祭が10月30日（木）お昼12時からスタート

韓国発の育児ライフスタイルブランド Konny（コニー）は、日ごろのご愛顧への感謝を込めて、2025年10月30日（木）12:00～11月5日（水）23:59 の7日間限定で、「コニー感謝祭」を開催いたします。

コニー感謝祭ページ（10/30公開）：https://konnybaby.jp/collections/2510-bigsale

コニー感謝祭事前予告ページ（10/23公開）：https://konnybaby.jp/collections/2510-pre-bigsale

■25FWコニー感謝祭の注目ポイント

● コニーがはじめての方必見！大人気の「コニースタイ」が100円で手に入る！

コニーでのお買い物が初めての方「コニースタイ（ローリング）」を1枚目100円で購入できる特典をご用意。

360度くるくる回して使えて、かわいいと話題。吸湿速乾・抗菌防臭機能付きで、使い心地も良いと好評。

全世界で10秒に1枚購入される大人気コニースタイ（ローリング）を手に入れるチャンス！

● 抱っこ紐・ヒップシートが特別価格！

コニー抱っこ紐FLEXが特別価格4,980円～最大40％OFFに

新生児生後2週目からの密着抱っこで赤ちゃんぐっすり。

2週間検診、魔の3週目対策などにも。出産準備中に購入する初めての抱っこ紐におすすめ。

コニー安心ヒップシートが特別価格5,480円 31％OFFに

歩き始めたわが子を、より心地よく抱っこできる。

4歳までの抱っこをよりラクにする肩掛けタイプのヒップシート。

2枚のパッドで安定感抜群と好評。

● 新作「ホリデーコレクション」発売

毎シーズン人気のホリデーコレクションアイテムが発売！

スタイや、親子リンクが楽しめるパジャマ等登場予定。

● ノベルティプレゼント

18,000円以上の購入で、先着1,800名様にB5サイズのパデットトートをプレゼント。お子さまのおもちゃや、タブレット、絵本等を入れられます。

● Ｗ感謝クーポン！

全員対象、併用可能なクーポンが登場！

コニー感謝祭期間中、最大4枚お使いいただけます。

500円OFFクーポン：合計8,000円以上で使用可・併用可

1,000円OFFクーポン：合計14,000円以上で使用可・併用可

（第一弾クーポン）2025年10月30日～11月2日

（第二弾クーポン）2025年11月3日～11月5日

※第一弾クーポンと第二弾クーポンは併用できません。

● セール前の購入もお得に！

一部商品を10月23日（木）お昼12時よりプレセール開始！

さらに、10月23日（木）から10月29日（水）の期間中、コニー公式サイトでお買い物をした方には、10月30日よりお使いいただける500円分のＥギフトカードもプレゼント！

■コニー感謝祭期間中の特別セット・超特価！

■LIVE配信スケジュール

- 選べる＆おまかせ福袋出産準備セット、ハーフバースデーセット、スタイ10枚セット、パジャマセットなど、人気＆育児の必需品セットをよりお得な価格でご用意しました！- 人気アイテム超特価！秋冬のベビー服類をまとめ買いしやすいお値段でご用意。- 配送料割引：5,000円以上で送料半額（500円）／10,000円以上で送料無料- 公式Instagram & X（旧Twitter）プレゼントキャンペーン10月23日(木)-11月5日(水)まで抽選で毎日プレゼントが当たる！

コニー感謝祭でのお買い物をもっと楽しんでいただくためのライブ配信！

10/23（木）12:00～：感謝祭事前にチェック！ノベルティ、新作アイテム、限定セットもチェック！

10/27（月）12:00～：ヒップシート・抱っこ紐、新生児アイテム お買い物相談会

10/30（木）11:50～：感謝祭初日！限定セット発売！抱っこ紐・ヒップシートお買得！

11/4（火）12:00～：感謝祭後半戦！人気ランキング発表ホリデー二次販売スタート！

■Konnyについて

Konny（コニー）は、「ママとパパの暮らしをもっと楽に、スタイリッシュに」をミッションとし、商品やサービスを通して不慣れで不安な育児の最初の一歩を応援しています。

・企業名：Konny（コニー）

・公式サイト：https://konnybaby.jp/

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/konny.jp/

・公式X(旧 Twitter)：https://twitter.com/Konny_baby_jp

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@konny_baby_jp

【日本法人について】

社名：Konny株式会社 本社所在地：東京都世田谷区池尻2-4-5 205号室 設立：2023年10月