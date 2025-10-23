アクセラレータープログラム「第4期 KicSpace Accelerator」の開催および参加企業の募集について

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ


「創業といえばきらぼし」を標榜するきらぼしグループの株式会社きらぼし銀行（本店：東京都港区、頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」）は、羽田イノベーションシティ内で運営するインキュベーション施設 「KicSpace HANEDA（キックスペース ハネダ）」にて、将来性のあるスタートアップ企業ときらぼしグループの【新しい価値創造】を目的とした、アクセラレータープログラム（※）「第4期 KicSpace Accelerator（キックスペース アクセラレーター）」を開催します。



オープンイノベーションを目的とし、きらぼしグル-プに対してスタートアップ企業の皆さまのアイデア・サービス等を用いた提案を募集いたします。採択企業ときらぼしグループで定期的なミーティングを実施し、新規事業の創出・事業連携に向けて一緒に取り組んでまいります。



※「アクセラレータープログラム」


スタートアップ企業の革新的なサービスを募集し、採択した企業に対して短期間のメンタリング等を通じた課題解決を行い、事業成長の加速を支援するものです。



きらぼしグループは、パーパス「TOKYOに、つくそう。」のもと、グループの総合力を最大限に活用しながら継続的にスタートアップ支援に取り組むとともに、金融の常識を超えてお客さまのあらゆるライフステージにおける課題解決にコミットし、地域経済・地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。




プログラム概要

▼目的


“スタートアップ企業”と“きらぼしグループ”による、新たな価値創造


▼実施期間


2025年12月17日～2026年2月下旬


▼実施内容


・新規事業/事業連携に向けたきらぼしグループとのミーティング


・VCとのメンタリング


・ピッチイベント　等


▼主催


きらぼし銀行


▼パートナーVC


アニマルスピリッツ、ANOBAKA、アルバクロス、きらぼしキャピタル、サムライインキュベート、FINOLAB（50音順）


募集概要


▼募集期間


2025年10月23日(木) ～ 2025年11月17日(月) ０時迄


▼選考方法


書類選考、面接選考


▼採択数


5社程度


▼応募方法


募集ページよりエントリーをお願いします。


https://kicspace.com/accelerator/






＜きらぼしグループが求める提案＞


[表: https://prtimes.jp/data/corp/102783/table/41_1_5604ea74882c150cb6f10b409abb5be6.jpg?v=202510240726 ]


個別事例（前回「第3期 KicSpace Accelerator」）
- 2025.03.10　成果報告ピッチレポート(https://kicspace.com/accelerator/information/1248/)
- 2024.12.10　キックオフイベントレポート(https://kicspace.com/accelerator/information/1208/)
「KicSpace HANEDA（キックスペース ハネダ）」について
- https://kicspace.com


＜本件に関するお問い合わせ先＞


きらぼし銀行SS部


i610@kiraboshibank.co.jp


