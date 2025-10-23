世界の食トレンドを対話型AIが瞬時に探索。フードマーケティングレポート「FOODIAL（フーディアル）」がAIサービス化、「FOODIAL AI（β版）」を期間限定で無料提供

株式会社TNC

海外リサーチ・マーケティング及び商品開発・PRサポート事業を行う株式会社TNC（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 小祝誉⼠夫）は、世界各地のフードトレンドを毎月レポートする「FOODIAL（フーディアル）」の10年分の蓄積情報を活用した対話型AIサービス「FOODIAL AI（β版）」の期間限定の無料提供を本日より開始します。本サービスは、食品・飲料メーカーの商品開発やマーケティング担当者が抱える「効率的な情報収集」や「新しいアイデアの創出」といった課題を解決し、業務効率化を支援します。

■ 対話型AIサービス「FOODIAL AI（β版）」とは

「FOODIAL AI」は、TNCが2016年から発行し、これまで約3,000件の海外食トレンド事例を掲載してきたフードマーケティングレポート「FOODIAL」のバックナンバー情報をナレッジデータベースとした、食関連企業さま向けの対話型AIサービスです。

過去10年分の膨大なレポートをAIが集積・分析しており、ユーザーはAIとの自然な対話を通じて、必要な情報を瞬時に引き出し、各種資料作成に役立つヒントを得ることができます。

■ 「FOODIAL AI（β版）」3つのコア機能

1.【横断検索＆要約】

過去10年分の情報をAIとの対話で探索

「植物性ミルクの過去5年のトレンド変遷を教えて」のように問いかけるだけで、FOODIALの全バックナンバーから関連情報を瞬時に検索し、要点をまとめて提示します。

2.【アイデアの壁打ち】

AIが新たな企画の切り口を提案

「健康志向の30代女性向けの新しいスナックのアイデアを5つ出して」といった企画の相談に対し、AIが海外の最新事例を基に、具体的なコンセプト案やヒントを提案します。

3.【業務効率化】

必要な情報だけを抽出し企画書作成をサポート

リサーチやアイデア出しにかかる時間を大幅に短縮。AIとの対話を通じて必要な情報・テーマに合致する事例を抽出し、すぐに社内資料作成にご活用いただけます。

■ 開発の背景：フードマーケティングにおける情報収集とアイデア創出の課題

食品・飲料業界の商品開発やマーケティングにおいては、海外の最新トレンドや生活者のニーズを迅速に捉えることが不可欠です。海外の食トレンド情報収集・商品開発に、こんなお悩みはありませんか？

・過去のFOODIALレポートの情報からキーワードで横断的に検索したい。

・新しい切り口のアイデア出しに、気軽に壁打ちできる相手が欲しい。

・世界のフードトレンドから日本市場向けの新商品コンセプトを考えたい。

「FOODIAL」でお届けしている情報を自在に引き出しながら対話することで、これらの課題を解決します。汎用の生成AIアシスタントとの違いをぜひ体験してください。

■ 「FOODIAL AI（β版）」の概要

ご利用期間: 2025年10月23日 ～ 2025年11月中旬（予定）

ご利用料金: 無料

お申し込み方法: 下記の専用フォームよりお申し込みください。

お申し込みフォーム: https://forms.gle/QEYqMEG5mbTHwPco7

推奨環境:推奨ブラウザはGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safariの最新の正規リリース版

※β版の運用は11月中旬に終了し、2025年12月中に新バージョン（有料版）をご案内予定です。

※入力された情報がAIの再学習に利用されることはありません。データはすべて国内サーバーで安全に保管されます。

■ 「FOODIAL」概要

株式会社TNCが発行する「FOODIAL（フーディアル）」は、世界各国の食トレンド情報を収集・分析し、毎月お届けするフードマーケティングレポートです。

当レポートは、世界各地の食トレンド発信地の最新動向を、TNC独自の海外ネットワーク「ライフスタイル・リサーチャー(R)」が常にウォッチ。食品・飲料・流通業界向けの商品開発やマーケティング業務の中で、ますますニーズが高まる海外のフードトレンド、今後のライフスタイルの変化の兆しを幅広い業界向けに提供することを目的としています。タイトルは「FOOD（食）＋DIAL（指針、羅針盤）」の造語で、海外の食潮流を読み解き、日本の食の未来を指し示すという意志を込めています。

【会社概要】

株式会社TNC

世界70か国・100地域に在住する約600名の日本人女性ネットワーク「ライフスタイル・リサーチャー(R)」を基盤に、海外リサーチ、マーケティング、PR業務を展開。現地に精通した日本人女性が、その国ならではの生活者視点から文化や価値観を読み解き、日本企業の海外進出支援や市場リサーチ、生活習慣レポート作成、視察アテンドなどを行っています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TNC

〒151-0064 東京都渋谷区上原3丁目36-17-202

URL：https://www.tenace.co.jp/

TEL：03-6280-7193

Email：info@tenace.co.jp

担当： 堀川・上木原