京美人を決める日本最大級のコンテスト「京美人Award Season4」開催決定！公式アンバサダーに ≒JOY 市原 愛弓が就任！

今回が四回目の開催となる「京美人Award Season4」の公式アンバサダーには、女性アイドルグループ「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」の市原愛弓が就任決定しました。

グランプリ受賞者は、応援アンバサダーである市原愛弓さんと共に有名雑誌タイアップ掲載、大型ファッションショー出演、広告モデル掲載、芸能プロダクション所属のチャンス他など様々な賞品がご用意されています。 ※2025年10月現在

本コンテストは、夢を持つ若い女性の新たな挑戦を後押しし、その努力に最大限応えられる環境を整えていきたいという想いから開催しています。行動次第で誰もが大きな成功、成果を得ることができるこの時代に、受賞者ひとりひとりに寄り添い、それぞれの夢や希望を叶えるサポートをして参ります。

現在予選Aブロック出場者のエントリーを開始しております。公式LINEから応募可能です。是非、皆さまのエントリーをお待ちしています！

※内容・特典は一部変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/76_1_c7f44d44a45b715f24e34283a74b590a.jpg?v=202510240726 ]

■市原愛弓さんプロフィール

2003年、福岡県生まれ。女性アイドルグループ ≒JOYのメンバーとして活動中。

■ご本人より応援コメント

この度、京美人Award Season4の公式アンバサダーを務めさせていただくことになりました。

コンテストへの挑戦は不安もあると思いますが、一緒に着物を着て、雑誌に載れることを楽しみにしています！みなさまのご応募お待ちしています！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/76_2_2a4d2fcea180c14a0cefdcae4a2f354d.jpg?v=202510240726 ]

■京都きもの友禅株式会社

今年で創業55周年。全国に40店舗を展開。

成人式の振袖レンタル・販売、卒業式の袴レンタル等をおこなっている小売店。

・累計ご利用者様数50万人突破！

・ご利用者様満足度99.8％！

・Googlemap口コミ平均☆4.8！

毎月お得なキャンペーンやご来店プレゼントを実施中です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/76_3_3677eef1da2821f053539ef9c3015a4e.jpg?v=202510240726 ]

主催 ：京美人Award 実行委員会

企画制作・著作：株式会社Themiss

スポンサー ：京都きもの友禅株式会社、株式会社DONUTS

実施期間 ：2025年10月～2026年5月 ※予定

公式ＨＰ ：https://www.kyoubijin-award.com/

公式ＳＮＳ ：【X】@kyobijin_award 【Instagram】@kyobijin_award