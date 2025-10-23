《開運すみっコぐらし庵》 秋のノベルティプレゼントキャンペーン開催！
おみやげの販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、サンエックス株式会社（東京都千代田区 代表取締役 千田洋史）とのライセンス契約締結に基づき、「開運・和菓子×すみっコぐらし」をテーマにしたグッズショップ「開運すみっコぐらし庵」を運営しております。
2025年11月1日（土）より、開運すみっコぐらし庵 各店舗にてお買い上げいただいたお客様を対象に、秋限定オリジナルノベルティをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
■【2025年 秋ノベルティ】「バイカラーズ・ティッシュポケット付きポーチ」
今回のノベルティは、秋らしいくすみカラーが上品な印象を与える、「バイカラーズ・ティッシュポケット付きポーチ」。
すみっコたちと市松模様のワンポイントが、さりげなく可愛さを添えてくれるスリムなミニポーチです。
裏面にはティッシュポケットが付いており、外出先でも使いやすいアイテムです。リップやアクセサリーなどの小物収納にもぴったり。
※ティッシュは演出用です。実際の商品には含まれておりません。
＜配布日＞ 2025年11月1日(土)～なくなり次第終了
＜対象店舗＞開運すみっコぐらし庵 宮島店
開運すみっコぐらし庵 川崎大師店
＜配布条件＞4,500円(税込)以上のお買い上げの方にお一つプレゼント！
※お渡しはグッズショップレジのみで行います。
※併設店のみ、テイクアウトとの合算が可能です。
※プレゼントは、お1人様1回限りとさせていただきます。
■川崎大師店限定商品「だるまがま口」好評発売中
川崎大師店では、縁起の良いだるまに扮したすみっコたちがかわいらしい「だるまがま口」を販売中です。和雑貨としてもギフトとしてもご好評をいただいております。
すみっコたちのお顔がほっこり心を和ませてくれる、手のひらサイズの可愛らしいがま口です。
＜販売店舗＞開運すみっコぐらし庵 川崎大師店
＜価格＞各1,320円（税込） 好評発売中！
※現在オンラインストアでの取り扱い予定はございません。
「開運すみっコぐらし庵」は皆さまのご来店を心よりお待ちしております。♪
=========================================================
名称：開運すみっコぐらし庵 川崎大師店
住所：〒210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町5-8「河庄ビル」1F
電話：044-201-7990
年中無休
営業時間：9：30～17：00【2/6～12/5】
9：30～17：30【12/6～2/5】
名称：開運すみっコぐらし庵 宮島店
住所：〒739-0558 広島県廿日市市宮島町537
電話：0829-30-7676
年中無休
営業時間：10：00～18：00【グッズショップ(3/6～12/5)】
10：00～17：30【テイクアウト(3/6～12/5)】
営業時間：10：00～17：30【グッズショップ(12/6～3/5)】
10：00～17：00【テイクアウト(12/6～3/5)】
※状況により営業時間が変更になる場合があります。
詳しくは、すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式サイトをご確認ください。
http://sumikkogurashido.jp/ (http://sumikkogurashido.jp/)
=========================================================
▼参考：「すみっコぐらし」とは
電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。
すみっこにいるとなぜか“おちつく”ということがありませんか？
さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。
すみっこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっコなかまになりませんか？
▼関連URL：
■すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式サイト
http://sumikkogurashido.jp/
■すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式X（旧twitter）
https://twitter.com/sg_do_official
■すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式Instagram
https://www.instagram.com/sumikkogurashido/
■すみっコぐらし公式サイト
https://www.san-x.co.jp/sumikko/
■すみっコぐらし公式Facebook
https://www.facebook.com/SumikkogurashiSanX/
■すみっコぐらし公式X（旧twitter）
https://twitter.com/sumikko_335
■すみっコぐらし公式Youtube
https://www.youtube.com/user/sanxmovie/
■すみっコぐらし公式Instagram
https://www.instagram.com/sumikkogurashi_official/
=========================================================
●株式会社寺子屋について
観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。
他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内150 店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。
株式会社 寺子屋
本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7番地
代表者：代表取締役 海蔵講平（かいぞうこうへい）
設立：1980年11月
電話：075-325-3535（代表）
URL：
http://www.telacoya.co.jp
事業内容：
・コンセプトショップの運営
・オリジナル商品の企画・製造販売
・菓子製造販売
・通信販売
・店舗内装設計施工など
■掲載原稿確認のお願い
・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。
・当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。
(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2025 San-X
【一般の方向けのお問い合わせ先】
株式会社 寺子屋 お客様相談室
担当者名：高井敏弥
電話：0120-975-316（平日10時～17時）
E-mail：info@telacoya.co.jp
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社寺子屋 広報担当 森田安紀
電話：075-325-3535
E-mail：y-morita@telacoya.co.jp
FAX：075-325-3525
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝