《開運すみっコぐらし庵》 秋のノベルティプレゼントキャンペーン開催！

おみやげの販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、サンエックス株式会社（東京都千代田区 代表取締役 千田洋史）とのライセンス契約締結に基づき、「開運・和菓子×すみっコぐらし」をテーマにしたグッズショップ「開運すみっコぐらし庵」を運営しております。

2025年11月1日（土）より、開運すみっコぐらし庵 各店舗にてお買い上げいただいたお客様を対象に、秋限定オリジナルノベルティをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。



■【2025年 秋ノベルティ】「バイカラーズ・ティッシュポケット付きポーチ」



今回のノベルティは、秋らしいくすみカラーが上品な印象を与える、「バイカラーズ・ティッシュポケット付きポーチ」。

すみっコたちと市松模様のワンポイントが、さりげなく可愛さを添えてくれるスリムなミニポーチです。

裏面にはティッシュポケットが付いており、外出先でも使いやすいアイテムです。リップやアクセサリーなどの小物収納にもぴったり。

※ティッシュは演出用です。実際の商品には含まれておりません。

＜配布日＞ 2025年11月1日(土)～なくなり次第終了

＜対象店舗＞開運すみっコぐらし庵 宮島店

開運すみっコぐらし庵 川崎大師店

＜配布条件＞4,500円(税込)以上のお買い上げの方にお一つプレゼント！

※お渡しはグッズショップレジのみで行います。

※併設店のみ、テイクアウトとの合算が可能です。

※プレゼントは、お1人様1回限りとさせていただきます。





■川崎大師店限定商品「だるまがま口」好評発売中



川崎大師店では、縁起の良いだるまに扮したすみっコたちがかわいらしい「だるまがま口」を販売中です。和雑貨としてもギフトとしてもご好評をいただいております。

すみっコたちのお顔がほっこり心を和ませてくれる、手のひらサイズの可愛らしいがま口です。



＜販売店舗＞開運すみっコぐらし庵 川崎大師店

＜価格＞各1,320円（税込） 好評発売中！

※現在オンラインストアでの取り扱い予定はございません。



「開運すみっコぐらし庵」は皆さまのご来店を心よりお待ちしております。♪

名称：開運すみっコぐらし庵 川崎大師店

住所：〒210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町5-8「河庄ビル」1F

電話：044-201-7990

年中無休

営業時間：9：30～17：00【2/6～12/5】

9：30～17：30【12/6～2/5】



名称：開運すみっコぐらし庵 宮島店

住所：〒739-0558 広島県廿日市市宮島町537

電話：0829-30-7676

年中無休

営業時間：10：00～18：00【グッズショップ(3/6～12/5)】

10：00～17：30【テイクアウト(3/6～12/5)】

営業時間：10：00～17：30【グッズショップ(12/6～3/5)】

10：00～17：00【テイクアウト(12/6～3/5)】





※状況により営業時間が変更になる場合があります。

詳しくは、すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式サイトをご確認ください。

http://sumikkogurashido.jp/ (http://sumikkogurashido.jp/)

▼参考：「すみっコぐらし」とは

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

すみっこにいるとなぜか“おちつく”ということがありませんか？

さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。

すみっこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっコなかまになりませんか？



▼関連URL：

■すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式サイト

http://sumikkogurashido.jp/

■すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式X（旧twitter）

https://twitter.com/sg_do_official

■すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵公式Instagram

https://www.instagram.com/sumikkogurashido/

■すみっコぐらし公式サイト

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

■すみっコぐらし公式Facebook

https://www.facebook.com/SumikkogurashiSanX/

■すみっコぐらし公式X（旧twitter）

https://twitter.com/sumikko_335

■すみっコぐらし公式Youtube

https://www.youtube.com/user/sanxmovie/

■すみっコぐらし公式Instagram

https://www.instagram.com/sumikkogurashi_official/

●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内150 店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。



株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7番地

代表者：代表取締役 海蔵講平（かいぞうこうへい）

設立：1980年11月

電話：075-325-3535（代表）

URL：

http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工など

【一般の方向けのお問い合わせ先】

株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

電話：0120-975-316（平日10時～17時）

E-mail：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当 森田安紀

電話：075-325-3535

E-mail：y-morita@telacoya.co.jp

FAX：075-325-3525



