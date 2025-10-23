「BEYOND BORDERS, BEYOND MARKETS」米国資本・デジタル資産・AIイノベーションフォーラム 東京開催決定 ― 全登壇者およびアジェンダ公開

Ayanna Research Limited【要約】

Ayanna Research Limitedが注目している、Nasdaqが共同主催する国際フォーラム「BEYOND BORDERS BEYOND MARKETS」は、世界の金融のこれからを考えるうえで重要なイベントです。

このフォーラムでは、グローバル資本市場と最先端テクノロジーの融合について議論が行われ、伝統的な金融とWeb3の未来をテーマに、業界を代表する専門家たちが意見を交わします。

概要

Nasdaq、US Tiger Securities, Inc.、およびMEの三社が共同主催する国際フォーラム

「BEYOND BORDERS BEYOND MARKETS: Tokyo Forum on U.S. Capital, Digital Assets, and AI Innovation」が、2025年10月27日 14:00～20:30、日本・東京にて盛大に開催されることとなった。

グローバル資本市場が急速に進化する中、AI、暗号資産、そして国際的な取引は、金融のルールそのものを再構築しつつある。これら最先端のトレンドが企業や投資家にどのような影響を与えるのかを探るため、Nasdaq、US Tiger Securities, Inc.、および ME が共同主催し、CoinPost がメディアパートナーとして協力する国際フォーラム「BEYOND BORDERS BEYOND MARKETS: Tokyo Forum on U.S. Capital, Digital Assets, and AI Innovation」が、2025年10月27日 14:00～20:30 に日本・東京で盛大に開催される。

イベント概要

日時： 2025年10月27日 14:00～20:30

場所： 日本・東京

主催： Nasdaq、US Tiger Securities, Inc.、ME

メディアパートナー： CoinPost

テーマ： BEYOND BORDERS BEYOND MARKETS: Tokyo Forum on U.S. Capital, Digital Assets, and AI Innovation

イベントリンク： https://www.metaera.hk/events/401

プログラム概要

本フォーラムでは、資本市場および先端技術分野の第一線で活躍するリーダーが登壇し、最前線の知見を共有する。

Nasdaq リスティングジャパンのManaging Director 村田智恵子氏、および Gen 社チーフAI＆イノベーションオフィサー Howie Xu 氏 が、それぞれ「テクノロジー革新が資本市場をいかに変革するか」をテーマに講演を行う。

第一部パネルディスカッション

「Going Public in America: Capital, Liquidity, and Global Reach」

モデレーター：Lei Huang氏（US Tiger Securities, Inc., CEO）

パネリスト：Michael Blankenship氏（Winston & Strawn LLP マネージングパートナー）、Joy Pan氏（Marcum Asia パートナー）、Julia Yin氏（Lucens Consulting マネージングパートナー）

―― 四名の登壇者は、企業の米国上場における戦略的選択、資金調達ルート、そして国際展開の機会について、共に議論を交わす。

第二部パネルディスカッション

「Bridging TradFi and DeFi: From Tokenization to Stablecoins」

モデレーター：Jenny Huang 氏 （BitStrat Holdings Limited バイスプレジデント）

パネリスト：Michael Zhao氏（Klickl Group 創業者兼CEO・C1 Fund副会長）、柚木庸輔氏（Yunoki Accounting Partners 創業者兼CEO）、Vincent Lin氏（O’Melveny & Myers LLP パートナー）、Rong XU博士（AI Storm Co., Ltd シニアアドバイザー）

―― 登壇者たちは、伝統的金融と分散型金融（DeFi）の融合プロセスに焦点を当て、資産のトークン化からステーブルコインに至るまでのエコシステム全体における最新の動向について議論を交わす。

第三部パネルディスカッション

「AI at the Crossroads: Infrastructure, Models, and Applications」

モデレーター：Leia Sato Garcia氏（CoinPost 国際協力ディレクター）

パネリスト：Eugene Zhang氏（TVSC 共同創業者）、John Whaley氏（Inception Studio／Redcoat AI 創業者・スタンフォード大学 アジャンクト・レクチャラー）、 Bruno Lorenzelli氏（Scalata.ai／ExchangeRobotics CEO）、Dheeraj Pandey氏（DevRev 創業者兼CEO）

―― 登壇者たちは、AIの基盤インフラ構築、モデルの革新、そしてその産業応用の展望について深く掘り下げて議論する。

最後に、US Tiger Securities, Inc. CEOのLei Huang 氏によるクロージングスピーチで本フォーラムが締めくくられる。

イベント終了後には、登壇者・来場者の交流の場としてカクテル・ネットワーキング・パーティーも開催され、東京の夜景を背景に、新たなビジネス連携や思想の交差が期待される。

主な議題のハイライト

● 米国資本市場の最新動向と企業の海外展開機会

グローバル経済構造の絶え間ない変化に伴い、米国資本市場は常に高い革新力を発揮し続けている。新興産業における迅速な資金調達から、国境を越えた投資の円滑化に至るまで、企業が米国市場に参入し、国際的に事業を拡大する際には、これまでにない機会が広がっている。同時に、米国市場は、特にテクノロジーやフィンテック分野の革新的企業に対して開放的な政策を採っており、貴重な海外進出の機会を提供している。政策の方向性、規制の動向、投資トレンドを正確に把握することが、企業が資本戦略および事業拡張において先手を取るための重要な鍵となっている。

● 伝統金融と暗号資産の融合による新たな効率性

ブロックチェーン技術とデジタル資産の発展は、伝統的な金融システムに深い変革をもたらしている。証券のトークン化（Tokenized Securities）や上場投資信託（ETF）のデジタル化、さらには分散型金融（DeFi）と国際決済ソリューションの融合により、金融の効率性はかつてないほど向上している。この融合は、取引コストや仲介リスクを低減させるだけでなく、投資家により柔軟で透明性の高い資産管理手段を提供し、伝統金融とデジタル経済が相互に連結する新たな時代を切り開いている。

● 金融分野におけるAIの破壊的イノベーション

AIは、データ分析、リスク管理からクオンツ取引、信用評価に至るまで、あらゆる段階で金融エコシステムを再構築している。機械学習やビッグデータ解析を通じて、AIは投資機会をより正確に特定し、資産配分を最適化するとともに、市場予測やリスクコントロールの面でもこれまでにない支援を提供している。この破壊的イノベーションは、金融機関の業務効率を大幅に高めるだけでなく、金融サービスをより知能化・個別化へと進化させ、市場参加者に新たな価値成長の機会を創出している。

● グローバル市場取引の新時代 ― 機会と課題

グローバルな市場取引モデルは、デジタル化・分散化・リアルタイム化という深い変革の最中にある。国境を越えた資本の流動は加速し、取引手段は多様化し、規制体系も着実に整備が進んでいるが、その一方で流動性リスク、サイバーセキュリティ、コンプライアンス対応といった新たな課題も生じている。企業および投資家は、世界的な機会を的確に捉えると同時に、変化の激しい政策環境や技術的リスクに柔軟に対応することで、グローバル資本市場において持続的かつ安定した成長を実現することが求められている。

■ 総括

グローバル資本市場と先端テクノロジーが深く融合する現在、AI、暗号資産、そして市場取引は、かつてないスピードで金融システムの再構築を推し進めている。AIによる知能的な意思決定、ブロックチェーンによる透明なメカニズム、そしてデジタル資産の流動性革新が相まって、よりオープンで効率的な新たな金融エコシステムを形成しつつある。これは単なる未来の潮流ではなく、まさに今、世界の資本とテクノロジーが交差する現実の機会である。

Nasdaq、US Tiger Securities, Inc.、およびMEが共同主催し、CoinPostがメディアサポートを行う「BEYOND BORDERS BEYOND MARKETS: Tokyo Forum on U.S. Capital, Digital Assets, and AI Innovation」では、国際資本市場のリーダー、金融機関の幹部、テクノロジー分野のイノベーターが一堂に会し、AIによる取引の高度化、実世界資産（RWA）のトークン化、市場インフラの革新、デジタル金融のコンプライアンス発展などを中心テーマとして取り上げる。本フォーラムは、企業経営者、投資家、金融実務者にとって、深い洞察と先見性を兼ね備えたハイレベルな対話の場となる。

会場では、基調講演およびラウンドテーブルディスカッションを通じて、AIが駆動する投資戦略の進化、暗号資産市場の制度化プロセス、そして伝統金融と新興資産の融合の道筋を体系的に提示する。各国の有力機関から招かれた登壇者たちは、テクノロジー・規制・市場の連携という観点から深く議論し、「知能化」と「デジタル化」の波がもたらすグローバル金融システムの未来像を共に展望する。

今回の東京フォーラムは、単なる思想交流の場にとどまらず、世界的な金融イノベーションに向けたアクションでもある。本フォーラムで提示される議題と洞察は、アジア、さらには世界の資本市場に新たな活力を注入し、テクノロジーと金融を結びつける新しい価値ネットワークの形成を後押しするものとなる。