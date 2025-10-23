『楽天市場』2025 年冬のトレンド予測！「おうち行列飯」として『お家でアサイーボウル7パック』が紹介されました

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠、以下「当社」）の冷凍ミックスベース『お家でアサイーボウル７パック』が2025年10月23日（木）に行われた「『楽天市場』2025年冬のトレンド予測」発表会で紹介されたことをお知らせいたします。

■選出された背景

『楽天市場』が実施したアンケート調査によると、今年の冬自宅での食事を「より充実させたい」「より楽しみたい」と回答した人が約 7 割となりました。また、半数以上から「行列に並ばずに、人気グルメを自宅で楽しみたい」という回答が得られました。

これらの結果から、「『楽天市場』2025 年冬のトレンド予測」にお店の行列に並ばずに楽しめる「おうち行列飯」が掲げられ、当社の公式楽天市場店で販売中の『お家でアサイーボウル７パック』が「おうち行列飯」の一例として紹介されました。



本製品は、一食ずつの個食包装で、ミキサーやブレンダーを使わずに流水で半解凍にするだけで栄養満点の本格的なアサイーボウルを自宅で手軽に作れる点も評価されました。

■お家でアサイーボウル７パック製品概要

［商品名］お家でアサイーボウル7P

［名称］アサイー加工食品

［内容量］700g(100g×7パック)×4袋

［販売価格］9,314円（税込）

［保存方法］冷凍（-18℃以下）

［原材料名］アサイーピューレ（ブラジル製造）、バナナピューレ、濃縮ぶどう果汁、濃縮いちご果汁、パッションフルーツ果汁

［楽天市場販売ページ］https://item.rakuten.co.jp/frutafruta-store/f-2651/

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。