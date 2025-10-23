人気沸騰中！『エスターバニー』からマーカーとしても使えるラバーチャームがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「Esther Bunny　めじるしラバーチャーム」（1回300円・税10%込、全6種）を2025年10月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】


韓国発、POPでキッチュな魅力で大人気の「Esther Bunny(エスターバニー)」からラバーチャームがカプセルトイに登場！

ぷっくりした表面がとっても可愛いラバーチャームです。
シリコンリング付きだから、ペットボトルや傘の目印としても使えます。
背面には「Esther Bunny」のロゴ入りで抜かりなく可愛いです(ハート)

自分を愛する大切さを教えてくれるエスターバニーをお持ち歩きのアイテムにつければ、気分が上がること間違いなし！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！



リボンバニー

クリームバニー

ラベンダーバニー


リボンバニー（FACE）

クリームバニー（FACE）

ラベンダーバニー（FACE）

【商品情報】


●商品名：Esther Bunny　めじるしラバーチャーム


●発売日：2025年10月下旬から順次発売予定


●価格：1回300円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・リボンバニー


・クリームバニー


・ラベンダーバニー


・リボンバニー（FACE）


・クリームバニー（FACE）


・ラベンダーバニー（FACE）


●商品素材：PVC、シリコン


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2025年10月現在のものです。




●Ethter Bunnyとは？


韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのうさぎのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力






【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）

問い合わせ先：info@ip4.co.jp