「使う」だけではなく、「植えて、育てる」アテ・能登ヒバ資源の循環利用の実現に向けた取り組みをスタート

株式会社NAIA（本社：石川県珠洲市、代表取締役社長：清水 雅楽乃）は、ネイチャーサイエンスコスメ「NAIA」において、2025年10月8日（水）に発売した「NAIA アクアクレンジングジェル」「NAIA ライスバンデージクリーム」の2商品を皮切りに、能登ヒバ関連製品（能登ヒバの精油もしくは蒸留水を使用した製品）の売上の一部を石川県山林協会が管理する "「いしかわの木」の循環を応援する基金『アテサポート型』" に寄付する取り組みをスタートします。

背景

戦後に植林された人工林は、木材として利用可能な時期を迎えており、全国的に伐採が進んでいます。しかし、伐採後に再び木を植える再造林はあまり進んでいません。理由のひとつは、林業では収益が見込めない、植林費用を捻出できないといった経済面。また、所有者の森林管理に対する意欲の低下、所有者不明林の増加、人材不足などの理由で放置されたままになってしまう再造林放棄地が増えています。

能登地域には石川県の県木であるアテ（ヒノキアスナロの能登地方の呼び名）があり、輪島塗やキリコ祭りなど能登の文化を支えてきた樹種がありますが、同じく再造林放棄地が増えています。

我々はアテから採れるブランド木材である能登ヒバから抽出した蒸留水や精油を使用して製品を開発しています。

次世代にアテ・能登ヒバの木材資源を残すためには、「伐って、使って、植えて、育てる」というサイクルを作る必要があり、そのために "「いしかわの木」の循環を応援する基金" に寄付を行い、アテの再造林やアテの苗木づくりを支援していきます。

取り組み

１. 能登ヒバ関連製品の売上の一部を基金に寄付

アクアクレンジングジェルライスバンデージクリーム

■対象商品（2025年10月27日時点）

・アクアクレンジングジェル

・ライスバンデージクリーム

・能登ヒバ バスソルト

・能登ヒバ アロマティックスプレー

・能登ヒバ ルームスプレー

その他、順次追加予定

２. 「アテ林業」「能登の里山里海」の認知度向上機会の創出

NAIAのヘルスケア事業について

NAIAは、能登の自然（NATURE OF NOTO）のN、職人の技（ARTISANSHIP）のA、その職人の技は生態系の一部であるという思いを表す包括性と循環（INCLUSIVITY ITERATION）のI、そして本物の価値（AUTHENTICITY）を意味するAという、4つの頭文字を組み合わせた、能登で生まれる価値を大切にするブランドです。

石川県の拠点で開発と製造を行い、能登の素材を中心とした高いスキンケア効果とヘルスケア効果をもつ製品を発信します。使ってくださる方々には、能登の自然素材の力強さを全身に届け、健やかでいきいきとした美しさを。そして“能登の自然と文化を日本中に広め、持続可能な未来につなげる”という、私たちの強い願いを込めて商品の開発・販売を行ってまいります。

石川県山林協会について

石川県山林協会は、石川県における森林資源の保全・活用を目的に設立された公益的団体です。

森林所有者や林業従事者と連携しながら、間伐や植林などの森林整備、木材利用の促進、森林環境教育を通じて「伐って、使って、植えて、育てる」という循環型の森づくりを推進しています。

特に石川県の県木であるアテ（ヒノキアスナロ、木材は能登ヒバとして流通）は、輪島塗の木地やキリコ祭りの山車など、地域の文化や暮らしを支えてきた重要な樹種です。協会はこれらの森林資源を守り育てる活動を続けており、再造林の推進、苗木の育成、森林管理の担い手育成などを通じて、未来に豊かな森を引き継ぐ取り組みを行っています。

また、県民や企業と共に "「いしかわの木」の循環を支える基金" を運営し、持続可能な森林経営と地域文化の継承に寄与しています。

▶石川県山林協会 公式サイト：https://ishisan.jp/

株式会社NAIA 会社概要

会 社 名 ：株式会社NAIA

所 在 地 ：石川県珠洲市上戸町北方四字177-3

代 表 者 ：代表取締役社長 清水雅楽乃

設 立 ：2023年（令和5年）1月6日

事業内容 ：主に農業×ヘルスケアのソーシャルインパクト事業

▶コーポレートサイト：https://company.naia-astena.jp

▶NAIA公式オンラインストア：https://naia-astena.jp

▶Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/naia_astena_official/

【本件に関するお問い合わせ先】

T E L：050-1808-7332 （平日：10時～17時）

e-mail：group@astena-amt.jp