コンビニエンスストア「ローソン」とFREAK’S STOREの協業企画『ローソンフリーク』第5弾が11月8日(土)に販売開始！

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社 : 東京都渋谷区)が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」は、コンビニエンスストア「ローソン」と協業した企画『ローソンフリーク』第5弾を、 FREAK’S STOREの公式オンラインストア「Daytona Park」及び全国のローソン店舗（※）で発売します。

（※）一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く

“あなたのマチにセレクトショップを”をテーマにスタートした本企画も今回で第5弾。

第5弾のアイテムは、この冬着たくなる定番アイテムのローソンフリーク版が登場！

情報解禁をぜひお待ちください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/944887

販売店舗について

発売日：2025年11月8日(土)

【ローソン】

全国のローソン店舗（※）

【FREAK’S STORE】

・FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」https://www.daytona-park.com

※FREAK’S STOREでは11月10日(月)より販売開始

(株)デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」など幅広く手がける。

FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

https://daytonajp.com/

FREAK’S STORE(フリークス ストア)

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

https://www.daytona-park.com