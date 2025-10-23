自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車サドル(GC-AirMax A2)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～10/27(月)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
2025年10月23日(木)～10月27日(月)AM11:59まで
新商品の「自転車サドル(GC-AirMax A2)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車サドル(GC-AirMax A2)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gc-airmaxa2/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gc-airmaxa2
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGCQ5R7P
販売価格：2,799円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車サドル
サイズ
260 × 170 mm
厚み
中央部最小：約50mm ～ 後方最大：約60mm
重量
約500 g
取付規格
Φ7mmレール（一般的なシートポストに対応）
素材
表皮/PUレザー (UV高光沢プリント加工による撥水仕様 ※縫製部は非防水)/クッション：高反発ポリウレタンフォーム /底部：ポリプロピレン（PP）樹脂製＋内蔵型スプリング構造/レール：スチール製 Φ7.0mm
使用上の注意・備考
・耐荷重はメーカー基準に準拠（通常100kg前後を想定）・防水仕様ですが、縫製部からの浸水にはご注意ください