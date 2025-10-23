株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、< PYRENEX（ピレネックス）>との新作コラボレーションアイテムをWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYOにて10月29日(水)より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

今回のコラボレーションでは、PYRENEXの新作フーデッドダウンジャケット「Shift Hooded 」をベースに、WILDSIDEならではのディテールを随所に取り入れた特別仕様のアイテムが登場します。

軽量かつ高い耐久性を誇るリップストップナイロン素材を採用し、リラックス感のあるシルエットに仕上げながら、首元をしっかりと覆う立体的なフードを配することで、機能性とデザイン性を両立しました。中綿にはボリュームのある高品質なフレンチダックダウンを贅沢に使用。高い保温力と優れた撥水性・透湿性を持ち合わせており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。

さらに、裏地の色に鮮やかなブルーを採用し、右腕とフードにはWILDSIDEとのコラボレーションパッチを、左腕には配置にこだわったブランドタグをアクセントとしてあしらい、細部に至るまでデザインのこだわりが詰まっています。また、付属のカラビナ付きストレージバッグはコンパクトに収納可能なパッカブル仕様で、持ち運びに優れた実用性を兼ね備えました。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE × PYRENEX フーデッドダウンジャケット(https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-Y12-605-1-01/)

128,700円(税込) サイズ展開：XS・S・M・L

FrontBackDetails

＜PYRENEX(ピレネックス)＞

1859年ピレネックス社は南西フランスのピレネー山脈の麓、サン・セベ（Saint-Sever）に、羽毛を加工する会社として創業。フランスを代表するダウンブランドに発展したPYRENEXは、現在も独自のノウハウで高水準のダウンを生産しつつ新しい技術を取り入れ、ダウン製品を生産しつづけています。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × PYRENEX Collaboration Collection】

▼発売日：10/29(水) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto阪急MEN’S TOKYO（東京都千代田区有楽町2-5-2 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)