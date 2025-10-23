大人気恋愛ADV『ネコぱら』シリーズのスマホ版リメイク第2弾 『ネコぱら ラブプロジェクトVol.2』本日リリース！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、全世界でシリーズ累計650万本以上を販売した大人気恋愛ADVゲーム『ネコぱら』を移植開発したスマホゲーム『ネコぱら ラブプロジェクトVol.2』をApp Store、Google Playストアにてリリースいたしました。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6751029935

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoparavol2

■『ネコぱら ラブプロジェクト』とは

全世界でシリーズ累計650万本以上を販売した大人気アドベンチャーゲーム『ネコぱら』シリーズを、4本の買い切りスマホゲームとして移植するリメイクプロジェクトです。

原作者さより自らがリファインを手掛けたグラフィックに加え、アニメ版や現在開発中の新作ゲーム『ネコぱら セカイコネクト』(略称：ネココネ)と同じ声優陣によって新録されたボイスで大幅にパワーアップした『ネコぱら』を全世界のご主人様にお届けします！

Vol.3、Vol.4も、今冬～『ネココネ』がリリースされる来年春にかけて順次リリース予定。Vol.4の先の物語が描かれる『ネココネ』リリースまでの間、『ネコぱら ラブプロジェクト』をお楽しみください！

※本作品は日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）を収録しています。

※コンシューマ版「ネコぱらVol.2 姉妹ネコのシュクレ」と同様、本編クリア後の特典として番外編「ネコぱらExtra 仔ネコの日の約束」を収録しています。

・『ネコぱら ラブプロジェクトVol.2』ストーリー

水無月嘉祥(みなづき かしょう)の経営するパティスリー『ラ・ソレイユ』は、水無月家の姉妹ネコ＋妹の時雨と一緒に今日も絶賛営業中。

口が悪く素直じゃないけど、実は器用で面倒見の良い長女アズキと、実直で一生懸命だけど、不器用で背伸びしがちな四女ココナツ。

昔は誰よりも仲の良かった姉妹ネコだが、いつの間にか飽きずに小競り合いを繰り返している２匹。

お互いを思いやりつつも、小さなすれ違いからアズキとココナツの仲に事件が起きてしまう。

色んな経験を通じて成長していく姉妹ネコと家族の絆を描く、ハートフルなネココメディ、今日も開店！

▼キャスト情報（敬称略）

ショコラ役 八木侑紀

バニラ役 佐伯伊織

アズキ役 井澤詩織

ココナツ役 水谷麻鈴

メイプル役 伊藤美来

シナモン役 のぐちゆり

水無月時雨役 M・A・O

・『ネコぱら ラブプロジェクト Vol.1』好評発売中！

スマホ版リメイク第1弾の『ネコぱら ラブプロジェクト Vol.1』はこちらからご購入いただけます。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6742139144

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoparavol1

・現在開発中の「ネコぱら」最新作『ネコぱら セカイコネクト』は事前登録受付中！

事前登録はApp Store、Google Playから行うことができます。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6743923238

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoconne

■新規OP映像を公開！

『ネコぱら ラブプロジェクトVol.2』のOP映像をグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネル、および『ネコぱら セカイコネクト』公式Ｘにて公開しました。

本作のためにリファインされたグラフィックに刷新された新たなオープニング映像となっております。

ぜひご視聴ください。

▼YouTubeでのご視聴はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ofZ_B8bLHJs ]

■ショコラ＆バニラのぬいぐるみが間もなく受注開始！

「ショコラ」と「バニラ」のちょこぷに ぬいぐるみが間もなく受注を開始いたします。詳細はネコぱら セカイコネクト公式X、およびグッドスマイルカンパニー公式Ｘよりお知らせいたします。続報をお見逃しのないよう、ぜひ公式Xのフォローをお願いいたします。

▼『ネコぱら セカイコネクト』公式X

https://x.com/nekoconne

▼グッドスマイルカンパニー公式X

https://x.com/gsc_goodsmile

■水谷麻鈴さん（ココナツ役）直筆サイン入り色紙が当たるキャンペーン開催！

『ネコぱら ラブプロジェクトVol.2』のリリースを記念して、ココナツを演じる水谷麻鈴さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを『ネコぱら セカイコネクト』公式Xにて開催することが決定！

ココナツ役 水谷麻鈴さんの直筆サイン色紙

開催期間：2025年10月23日（木）～2025年10月30日（木）

今後のキャンペーン情報もお見逃しのないよう、ぜひ公式Xのフォローをお願いいたします。

▼『ネコぱら セカイコネクト』公式Xはこちら

日本語版 https://x.com/nekoconne

■『ネコぱら ラブプロジェクトVol.2』作品情報

＜監修・制作＞ NEKO WORKs

＜制作・配信＞ グッドスマイルカンパニー

＜リリース日＞ 2025年10月23日(木)

＜ストアURL＞ https://lp.nekoconne.com/vol2

＜公式X＞ https://x.com/nekoconne

＜公式X(英語版)＞ https://x.com/nekoconne_en

※『ネコぱら ラブプロジェクト』のリリース情報は『ネコぱら セカイコネクト』公式Xおよび英語版の公式Xから発信いたします。

＜OP映像＞ https://youtu.be/ofZ_B8bLHJs

＜対応言語＞ 日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）

＜プラットフォーム＞ App Store、Google Playストア

＜コピーライト＞ (C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY

■『ネコぱら セカイコネクト』作品情報

＜監修・制作＞ NEKO WORKs

＜制作・配信＞ グッドスマイルカンパニー

＜宣伝協力＞ Yostar

＜リリース予定＞ 2026年春

＜対象年齢＞ 12+（予定）

＜ストア予約＞ https://nekoconne.go.link/8LqSb

＜予約TOP10＞ iOS：https://yoyaku-top10.jp/apps/NzY3ODQy?os=ios

Android：https://yoyaku-top10.jp/apps/NzY3ODQy?os=android

＜公式サイト＞ https://nekoconne.com

＜公式X＞ https://x.com/nekoconne

＜公式X(英語版)＞ https://x.com/nekoconne_en

＜主題歌PV＞ https://youtu.be/2BDnTccfS9s

＜対応言語＞ 日本語、英語、中国語（簡体字）

＜プラットフォーム＞ App Store、Google Playストア、Steam

＜コピーライト＞ (C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト〉 https://goodsmilegame.com/

〈グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー〉 https://t.co/ASfK01CCjN



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉 https://corporate.goodsmile.com/ja/