「つじ田」、「金子半之助」、「田中商店・田中そば店」を運営するオイシーズが挑むMEOとインバウンド対策の最前線の事例を公開

株式会社mov（代表取締役：渡邊誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、オイシーズ株式会社（代表取締役：工藤智、本社：東京都千代田区）が、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を活用した、店舗運営やマーケティング施策への活用事例をご紹介します。

■導入背景

オイシーズ株式会社では、ブランドの世界観を正しく伝え、認知拡大と集客力の向上を図るため、MEO施策の強化に取り組んでいたとのことです。

また、多店舗展開に伴い、サービス品質の均一化と個店のような個性の両立を更に実現するため、口コミを活用した課題把握と改善サイクルの構築ができるツールの導入を検討していたとのことです。

「口コミコム」の導入の決め手となったのは、直感的で洗練されたUIにより、現場での運用イメージが明確に持てたこと、高い専門性と、的確な支援体制への信頼感だったとのことです。

■担当者のコメント

オイシーズ株式会社 国内事業本部 事業推進部 部長 矢田様/マネージャー 勝谷様

口コミコムの導入によって、口コミや店舗情報の管理が一元化され、作業負担が大きく削減されました。UIも直感的で使いやすく、運用イメージが非常に持ちやすかったため、スムーズな導入につながったと感じています。特に、AIによる口コミの自動翻訳・返信機能は非常に便利で、外国語の口コミ対応が大幅に効率化されました。また、様々な施策を通じて、口コミ数が増えたことにより、各種数値が向上し、集客や売上への影響を感じています。

大衆点評との正式連携や訪日ラボからの情報提供も活用し、インバウンド対策も着実に前進しています。社内でも口コミコムのデータをもとに週次でMTG資料を作成するなど、データ活用の幅が広がりました。

今後も、新機能の追加や情報面での支援に期待しています。「現場目線で本当に欲しい機能」がスピード感をもって実装される点は非常に心強く、引き続き、パートナーとして伴走していただきたいと考えています。

インタビュー記事にて詳細をご確認いただけます。

→https://kutikomi.com/case/restaurant/oishes

■「口コミコム」導入企業様

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等

HP：https://www.oishes.com/

店舗数：117店舗（国内91店舗、海外26店舗 ※2025年3月時点）

オイシーズとは：

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい！」食文化を世界に。”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。

個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

グループ会社運営店舗情報等：

・つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com/

・日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com/

・田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net/

■「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：代表取締役 渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/)」の運営

