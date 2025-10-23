「つじ田」、「金子半之助」、「田中商店・田中そば店」を運営するオイシーズが挑むMEOとインバウンド対策の最前線の事例を公開
株式会社mov（代表取締役：渡邊誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、オイシーズ株式会社（代表取締役：工藤智、本社：東京都千代田区）が、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を活用した、店舗運営やマーケティング施策への活用事例をご紹介します。
■導入背景
オイシーズ株式会社では、ブランドの世界観を正しく伝え、認知拡大と集客力の向上を図るため、MEO施策の強化に取り組んでいたとのことです。
また、多店舗展開に伴い、サービス品質の均一化と個店のような個性の両立を更に実現するため、口コミを活用した課題把握と改善サイクルの構築ができるツールの導入を検討していたとのことです。
「口コミコム」の導入の決め手となったのは、直感的で洗練されたUIにより、現場での運用イメージが明確に持てたこと、高い専門性と、的確な支援体制への信頼感だったとのことです。
■担当者のコメント
オイシーズ株式会社 国内事業本部 事業推進部 部長 矢田様/マネージャー 勝谷様
口コミコムの導入によって、口コミや店舗情報の管理が一元化され、作業負担が大きく削減されました。UIも直感的で使いやすく、運用イメージが非常に持ちやすかったため、スムーズな導入につながったと感じています。特に、AIによる口コミの自動翻訳・返信機能は非常に便利で、外国語の口コミ対応が大幅に効率化されました。また、様々な施策を通じて、口コミ数が増えたことにより、各種数値が向上し、集客や売上への影響を感じています。
大衆点評との正式連携や訪日ラボからの情報提供も活用し、インバウンド対策も着実に前進しています。社内でも口コミコムのデータをもとに週次でMTG資料を作成するなど、データ活用の幅が広がりました。
今後も、新機能の追加や情報面での支援に期待しています。「現場目線で本当に欲しい機能」がスピード感をもって実装される点は非常に心強く、引き続き、パートナーとして伴走していただきたいと考えています。
インタビュー記事にて詳細をご確認いただけます。
→https://kutikomi.com/case/restaurant/oishes
■「口コミコム」導入企業様
会社名：オイシーズ株式会社
代表者：代表取締役 工藤 智
所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階
設立：2016年10月
事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等
HP：https://www.oishes.com/
店舗数：117店舗（国内91店舗、海外26店舗 ※2025年3月時点）
オイシーズとは：
日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。
“日本の「おいしい！」食文化を世界に。”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。
個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。
グループ会社運営店舗情報等：
・つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com/
・日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com/
・田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net/
・ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores/
■「口コミコム」運営企業
会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/)）
所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F
代表者：代表取締役 渡邊 誠
設立：2015年9月
事業内容：
・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/)」の運営
・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/)」の運営
・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/)」の運営
・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/)」の運営
■ このリリースに関するお問い合わせ
口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは
口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。
口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。
飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。
＜口コミコム特徴その1＞
自社HPを含む31サイトと連携！
店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理
口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。
＜口コミコム特徴その2＞
口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート
集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。
＜口コミコム特徴その3＞
インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策
口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。
口コミコムをもっと見る :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは
訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。
訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。