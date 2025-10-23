及川光博が2025年に行った全国ツアーから、6月22日にＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われたライブを独占放送！及川光博ワンマンショーツアー２０２５『ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ』

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する日本初の映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」が、1986年の開局から来年40周年に向けて、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」にチャンネル名を変更し生まれ変わりました！今回のリニューアルでは、「今日もいい映画、今日もいい音楽」を新たなキャッチコピーに、他では見られないプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けします。

新たな「BS１０プレミアム」では豪華アーティストたちの独占ライブを続々と“無料”放送中！そしてこの度、1996年にデビュー以来、ファンとの一体感を大切にした熱いステージを届け続けるエンターテイナー及川光博が2025年に行った全国ツアーから、6月22日にＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「及川光博ワンマンショーツアー２０２５『ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ』」を独占放送！“エンドルフィン（幸せホルモン）”ディスコと銘打ったステージで、ダンスあり歌あり、トークありの華やかなショーが繰り広げられます！放送を記念して、「及川光博ワンマンショーツアー２０２５『ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ』」で披露された「ダンディダンディ」「バラ色の人生」の白熱のライブシーンが映し出される番宣動画を初解禁！まもなく放送開始となる、独占ライブにご期待ください！

《独占無料放送！》及川光博ワンマンショーツアー２０２５『ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ』

放送日時：10月24日(金)よる6:00／10月30日(木)午前10:00他

１９９６年にデビュー以来、ファンとの一体感を大切にした熱いステージを届け続けるエンターテイナー及川光博。彼が２０２５年に行った最新のツアーから、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われたライブを独占放送。“エンドルフィン（幸せホルモン）”ディスコと銘打ったステージで、ダンスあり歌あり、トークありの華やかなショーが繰り広げられる。人気曲「悲しみロケット２号」や「バラ色の人生」などを披露。

BS１０プレミアム独占ライブが続々と無料放送！

『ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ 45ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ 2025』放送日時10月23日(木)よる 6:00

大友康平率いるＨＯＵＮＤ ＤＯＧのメジャーデビュー45周年を記念して行われたスペシャルライブ。

『ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＬＩＶＥ Ａｕｔｕｍｎ Ｓｐｅｃｉａｌ 2025』放送日時10月26日(日)よる 6:00

大友康平がセレクトしたＨＯＵＮＤ ＤＯＧの名曲の数々をオリジナルとは一味違う、

特別なアレンジと編成でお届けします。