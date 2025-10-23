2025年10月24日(金)より「ハリー・ポッター　マホウドコロ」にて、魔法界の人気スポーツ「クィディッチ」で用いられ、試合の勝敗を大きく左右する「金のスニッチ」をライトにした新商品が登場

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」にて、「金のスニッチ」をモチーフにした新商品「ハリー・ポッター 金のスニッチゆらゆらライト」を2025年10月24日(金)より販売いたします。

■新商品「ハリー・ポッター 金のスニッチゆらゆらライト」について

2025年10月24日(金)より「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて、魔法界の人気スポーツ「クィディッチ」で重要なポジションであるシーカーが狙い、試合の勝敗を大きく左右する金のスニッチをライトに仕立てた「ハリー・ポッター 金のスニッチゆらゆらライト」が登場します。

金のスニッチ部分を揺らすとぼんやりと光り、約1分で点灯が消え、再度揺らすと点灯が延長する仕様の便利なライトです。台座部分とパッケージはクアッフル、ブラッジャー、スニッチを格納しているクィディッチボックスのデザインで、細部からもハリー・ポッターの世界観を感じられる、とっておきのアイテムに仕上げました。

鈍く輝く落ち着いたゴールドの彩色にこだわり羽部分を可動式にしたことで、映画『ハリー・ポッター』シリーズの作中で、スニッチが自由自在にピッチを飛び回りながら、シーカーを翻弄する様子をお部屋のなかで表現できます。

ライトの実用性を持たせながら、インテリアとしてもお楽しみいただける、ハリー・ポッター マホウドコロならではの一品です。

■商品詳細点灯時イメージ台座はクィディッチボックスモチーフパッケージデザインイメージ

商品名 ：ハリー・ポッター 金のスニッチゆらゆらライト

価 格 ：14,300円(税込)

サイズ ：W122×H240×D122mm

素 材 ：台座／ポリエステル樹脂・鉄・紙、金のスニッチ／ABS・PC・鉄・銅

備 考 ：付属の電池はテスト用です。

発売日 ：2025年10月24日(金)

販売店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

■販売中のおすすめ商品詳細ディスプレイイメージ

大鍋で魔法薬を調合している様子から着想を得た、小型の加湿器です。大鍋に刻印されたホグワーツエンブレムが魔法薬学を思わせるデザインで、ライトの色を緑やオレンジ、紫に変更することで蒸気の色が変化します。デスク周りやベッドサイドなどに置きやすい小ぶりなサイズ感で、乾燥が気になるこの時期にぴったりのアイテムです。

商品名 ：ハリー・ポッター 大鍋加湿器

価 格 ：8,800円(税込)

サイズ ：W117×H120×D122mm

素 材 ：ポリエステル樹脂・ABS・シリコーン・ポリエステル・ステンレス

販売店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

■「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。

ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。

店舗情報

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地 ：オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間：10：00～21：00 ※施設に準じる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店

所在地 ：ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

営業時間：11：00～20：00 ※施設に準じる

開催中のPOP-UP STORE情報

名 称 ：ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 大丸梅田店

開催期間：2025年9月12日(金)～2025年12月12日(金)

開催地 ：大丸梅田店 13Fイベントスペース(大阪府大阪市北区梅田3-1-1)

営業時間：10:00～20:00 ※施設に準じる

オンラインショップ

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ

URL：https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。

SNSでの最新商品情報

【「ハリー・ポッター」スタイル公式X（旧Twitter）】 @hpst_jp

URL：https://x.com/hpst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式X（旧Twitter）アカウントです。

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights (C) JKR. (s25)