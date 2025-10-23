「ABEMA de J SPORTS」、10月24日（金）開幕のSVリーグ男子『大阪ブルテオンvsサントリーサンバーズ大阪』の解説者に山本隆弘、ゲストに櫻坂46・田村保乃が登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、2025年10月24日（金）18時40時より無料生中継する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN』（以下、SVリーグ男子）開幕戦「大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪」の解説・ゲストを発表いたします。

今回の男子開幕戦では、解説に元日本代表の山本隆弘、ゲストに櫻坂46の田村保乃を迎え、男子バレーならではの迫力とスピード感あふれる一戦を臨場感たっぷりにお届けします。

開幕カードは、関西を拠点とする強豪同士の一戦。大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪による“開幕大阪ダービー”。日本代表としても活躍する西田有志、高橋藍をはじめとしたスター選手が登場し、初戦から攻撃力とパワーがぶつかり合う注目の試合となります。両チームの激しいスパイク合戦や、試合を左右するサーブ戦など、男子バレーの醍醐味を存分に楽しめる一戦です。

解説を務める山本隆弘は、2000年4月の日米対抗戦でエースとして日本デビューを果たし、代表時代はエースアタッカーとして日本の得点源を担い、VリーグではMVPやベスト6など数々のタイトルを獲得しました。引退後は解説者として活躍し、プレーヤーとしての経験を活かした戦術分析や試合の流れを読む視点に定評があります。

山本は今回の出演にあたり、次のように意気込みを語っています。

「SVリーグ2シーズン目を盛り上げていけるよう、しっかりと解説したいと考えています。開幕戦という特別な一戦は、今シーズンを占ううえでも非常に重要です。様々な思いを胸に戦う選手たちが何を目指しているのか、注目して観ていきたいですね。バレーボールは年々進化を重ね、高さやパワーだけでは勝てないスポーツへと変化しています。チーム戦術に沿い、それぞれの選手が自分の役割を全うできるかどうかが勝敗を分けると思います。2シーズン目を迎えるSVリーグを一緒に盛り上げていきましょう！サーブで何を考えて打つのか、最初の守備配置をどう組んでいるのか――そうした視点で観ると、バレーボールの奥深さをより感じてもらえると思います。」

ゲストとして登場する櫻坂46の田村保乃は、幼少期から大学までバレーボールに打ち込み、現在も“アイドル界屈指のバレー経験者”として知られています。女子開幕戦に続き、男子開幕戦にも出演し、自身の競技経験を活かしたリアルな視点で試合を盛り上げます。

田村は今回の出演にあたり、次のようにコメントを寄せました。

「開幕戦ならではの緊張感と高揚感がありました。セットを重ねるごとに、両チームの“らしさ”や選手一人ひとりの個性が見えてきて、とても楽しかったです。男子開幕戦も初戦から注目のカードで、迫力あるプレーが見られそうで今から楽しみにしています。男子はサーブ、スパイク、ブロックなど、パワーとスピードが魅力ですが、近年はラリーが続く“粘り強い男子バレー”という新たな魅力も感じます。熱い戦いになると思いますが、私自身も楽しみながら一緒に盛り上げたいです！」

『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN』は、2030年までに“世界最高峰のバレーボールリーグ”を目指して発足した新プロリーグの男子カテゴリー。各クラブがホーム＆アウェー方式で44試合を戦い、上位6チームがポストシーズンへ進出します。

初戦を飾る大阪ブルテオンとサントリーサンバーズの一戦は、男子リーグ開幕を象徴するカードとして注目を集めており、試合を通じてリーグ全体の新たなスタートを感じられる内容となっています。

「ABEMA」では、初めてSVリーグに触れる方にも楽しめるよう、山本の的確な解説と、田村の視点を交えたトークで、男子バレーの魅力をわかりやすくお届けします。

会場の熱気とスピード感あふれるプレーを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でリアルタイムにお楽しみください。

■ABEMA de J SPORTS 『大阪ブルテオンvsサントリーサンバーズ大阪』 放送概要

放送日時：10月24日（金）18:40～（試合開始19：00～）

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/97ytEZxkiQdrUF

■「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」について

「SV.LEAGUE」は2024年に開幕した日本の男子・女子プロバレーボールリーグで、2030年までに「世界最高峰のリーグ」となることを目指し発足しました。参加には「SVライセンス」の取得が義務付けられ、競技・施設・財務・法務・人事体制など、厳格な基準をクリアしたクラブのみが参戦。パリ五輪で活躍した日本代表選手をはじめ、世界のトップレベルでプレーする外国人選手も数多く加入。完全プロ化を視野に入れた新リーグとして、日本代表強化や競技普及にも大きな役割を担っています。2025-26シーズンは、男子10クラブ・女子14クラブが参加。レギュラーシーズンはホーム＆アウェー方式で行われ、各クラブ男子は44試合、女子は44試合を予定。上位クラブが進出するチャンピオンシップはノックアウト方式で実施され、年間王者を決定します。

