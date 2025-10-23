イ・ジェウク主演のラブロマンス！韓国ドラマ『ラストサマー　初恋の再生』をU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年11月1日（土）より韓国ドラマ『ラストサマー 初恋の再生』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・本国同時での独占見放題配信いたします。

『ラストサマー 初恋の再生』は夏の間だけ共に暮らす双子の兄弟と、幼いころに共に過ごした女性の初恋と再会を描くラブロマンスです。

双子のドハとドヨンを一人二役で演じるのは、『偶然見つけたハル』『天気がよければ会いにゆきます』のイ・ジェウク。幼い頃、両親の離婚により離れ離れになった双子は、弟のドハがアメリカへ、兄のドヨンが韓国で暮らすことになります。そんな二人は、毎年夏休みの21日間だけ、韓国にある父が建てた家で時間を共にしていました。

その二人と、一緒に夏休みを過ごしていたソン・ハギョンを、『怪物』『SF8～夢見た未来～』のチェ・ソンウンが演じます。

ハギョンはドハと対立しながらも次第に好意を抱きますが、限られた夏休みの期間でしか会えないことから、心を開くことができません。そして、初恋は実らぬまま終わってしまいます。

しかし、大人なったハギョンは、建築家となったドハと、謎に包まれたドヨンの秘密を知ったことで、物語は急展開を迎えます。初恋に秘められた真実を追うサスペンス要素と、交錯していく恋愛模様にぜひご注目ください。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の11月1日（土）23時より独占配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『ラストサマー 初恋の再生』

原題：마지막 썸머

製作国：韓国

製作年：2025

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2025年11月1日（土）23:00 ※毎週土・日曜日配信

【スタッフ】

演出：ミン・ヨンホン

脚本：チョン・ユリ

【キャスト】

イ・ジェウク、チェ・ソンウン、キム・ゴヌ ほか

【ストーリー】

両親の離婚によって、韓国とアメリカで離れて暮らすことになった双子のペク・ドハとドヨン。幼い頃にアメリカに移り住んだドハは毎年“夏の21日間”だけ韓国に戻り、ドヨン、幼馴染のソン・ハギョンと共に父が建てた家で過ごしていた。そんな３人の関係は、２年前のある出来事をきっかけに大きく変化し…。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 KBS. All rights reserved

U-NEXT

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年7月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。