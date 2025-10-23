フジテックのユニフォームがグッドデザイン賞を受賞

株式会社オンワードコーポレートデザイン

株式会社オンワードコーポレートデザイン（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：村上 哲）がデザインを担当したフジテック株式会社（本社：滋賀県彦根市 代表取締役社長：原田 政佳、以下「フジテック」）のユニフォームが「2025年度グッドデザイン賞」（主催:公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

■評価

従来の固定的なユニフォームの概念を見直し、社員自身の声を取り入れながら刷新した点が高く評価された。職種や性別を問わず着用できるデザインは、多様性を尊重しながらも企業としての統一感を実現している。機能性や快適性に加え、ジェンダーフリー設計やマタニティ対応など、誰もが安心して働ける環境を支える工夫が随所に盛り込まれている。また、使用後のユニフォームをケミカルリサイクルで再資源化する仕組みを導入し、持続可能性にも配慮している点が特徴的である。社員一人ひとりが誇りを持ち、ブランドの主体となる姿勢を体現する取り組みとして意義深い。

■株式会社オンワードコーポレートデザイン ワークスタイルグループ デザイナー 鈴木文 コメント

コンセプト設計とデザインの監修を行った株式会社セイタロウデザイン・山崎晴太郎氏のコンセプト“GRADATION DIVERSITY”（グラデーションの多様性）が示す通り、裾を絞ってシルエットを変えたり、組み合わせを自由に選ぶことができる着こなしに余白のあるデザインです。機能性を重視しながらも見た目の作業服らしさを減らし、街に溶け込む洗練された雰囲気を目指しました。



■フジテック株式会社 概要

フジテックは、エレベータ・エスカレータ・動く歩道の専業メーカーです。研究開発・製造・販売・据付・保守・リニューアルまで一貫体制で行い、世界 24 の国と地域に“安全・安心”で“快適”な移動空間を提供しています。

代表者：代表取締役社長 原田 政佳

所在地：〒522-8588 滋賀県彦根市宮田町591-1

設立：1948年2月9日

事業内容：エレベータ、エスカレータ、動く歩道の研究開発・製造・販売・据付・保守

URL: https://www.fujitec.co.jp/

■株式会社オンワードコーポレートデザイン概要

オンワードコーポレートデザインは、法人向けのユニフォームやセールスプロモーション、空間づくりを通じて顧客ブランド支援をする会社です。創業から60年以上、2,000社を超える企業の課題と向き合ってきたノウハウやオンワードグループのモノづくりの知見を武器に、顧客の”らしさ” や ”ありたい” をつくります。

代表者：代表取締役社長 村上 哲

所在地：〒102-8115東京都千代田区飯田橋二丁目10-10

設立：1962年（昭和37年）4月23日

URL：https://www.onward-cd.co.jp

【各サービスサイト】

企業向けユニフォーム ：https://uniform.onward-cd.co.jp/

学生服 ：https://school.onward-cd.co.jp/

メディカルウェア ：https://medical.onward-cd.co.jp/

インサイトセールス ：https://solution.onward-cd.co.jp/