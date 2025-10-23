SCM改革を支える人材育成へ──フォーティエンスコンサルティングが動画トレーニングを開講

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下 フォーティエンスコンサルティング）は、サプライチェーンマネジメント（SCM）の基礎を体系的に学べる「SCM動画トレーニングコース」を2025年10月23日より開講します。本講座は、企業のSCM改革をリードしてきたフォーティエンスコンサルティングのSCMコンサルタントが講師を務め、SCMの基礎を網羅的に解説します。すべてオンデマンド形式の動画で提供され、受講者は自分のペースで学習することができます。講座修了後には理解度テストとセルフコメントによる振り返りを行い、完了後にはフォーティエンスコンサルティングより修了証を発行します。

■背景

近年、地政学リスクの高まりやパンデミックによる供給網の混乱、気候変動への対応、ESG経営の加速など、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。こうした外部要因は、サプライチェーンの柔軟性・回復力・持続可能性を企業競争力の中核として再認識させる契機となっており、SCMの重要性はかつてないほど高まっています。加えて、デジタル技術の進展により、SCM領域でもデータ活用や意思決定支援の高度化が求められるようになっています。

しかし多くの企業では、SCMを担う人材の基礎知識不足や理解のばらつき、属人的な運用が改革の障壁となっています。さらに、現場の実務に即した体系的な教育コンテンツが不足していることも課題となっています。

そこで、フォーティエンスコンサルティングは、これらの課題を解決するために、SCMの基礎を体系的に学べるオンデマンド講座「SCM動画トレーニングコース」を開発・提供します。

■サービス概要

「SCM動画トレーニングコース」は、サプライチェーンに関わるすべてのビジネスパーソンを対象に、SCMの基礎を体系的に学べるオンデマンド講座です。10テーマの動画で構成され、SCM業務や改革に役立つ内容を専門コンサルタントが分かりやすく解説します。受講期間中は何度でも視聴可能です。

全講義受講後、理解度テストとセルフコメントによる振り返りを行っていただくと、フォーティエンスコンサルティングより修了証を発行します。また、テスト結果とセルフコメント、各受講者の視聴状況レポートは上司にも共有されます。

【カリキュラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43765/table/78_1_20c991be98f2392efbcd20cacda76253.jpg?v=202510240626 ]

■講座の特長・メリット

SCMコンサルタントによる解説

SCM改革の現場経験豊富なコンサルタントが、SCM基礎をわかりやすく解説します。受講期間中（6か月間）はメール経由にてコンサルタントに質問することも可能です。

オンデマンドでいつでも受講可能

受講期間中（6か月間）は、好きなタイミングで何度でも動画を視聴できます。

学習成果の可視化と証明

講座修了後のテストとセルフコメントで理解度を確認したのち、修了証が発行されます。受講状況や成果は上司にも共有されます。

■期間・費用

・受講期間：6か月間

・費用：5万円／1人（税別）

■対象

・各企業のSCM/生産/調達/販売/物流部門の担当者

・サプライチェーンに関わる全てのビジネスパーソン

※「SCM動画トレーニングコース」詳細情報

https://www.fortience.com/solutions/scm/scm-video-training/

■今後について

フォーティエンスコンサルティングは今後も、SCM/S&OP成熟度診断や各種コンサルティングサービスにより、企業のサプライチェーン改革と人材育成を総合的に支援していきます。

■フォーティエンスコンサルティングのSCM、S&OP領域における支援について

フォーティエンスコンサルティングは、次世代型のグローバルSCMの構築をはじめ、S&OP（Sales and Operations Planning）に関する先進的な知見と、ハイテク業界やプロセス産業における豊富なコンサルティング実績を有しています。フォーティエンスコンサルティングのコンサルタントは、高度な専門知識と実務経験を活かし、SCMのグローバル展開、変化への柔軟な対応力の強化、迅速な意思決定の実現など、さまざまな観点からお客様のサプライチェーン改革を支援します。これにより、企業全体の競争力強化と持続的な企業価値の向上に貢献します。

https://www.fortience.com/solutions/scm/

■フォーティエンスコンサルティング株式会社について

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、< https://www.fortience.com >をご覧ください。

■社名変更について

株式会社クニエからフォーティエンスコンサルティング株式会社への社名変更に関しては、以下のニュースリリースをご参照ください。

https://www.fortience.com/company/newsroom/20251001/

