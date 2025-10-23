【COMPANYTANK11月号】第69代横綱の白鵬翔さんが巻頭インタビューに登場！“最強”であり続けた大横綱が語る、次なる挑戦と相撲の未来

国際情報マネジメント有限会社

一歩を踏み出したい人へ――挑戦する経営者の声を届けるビジネス情報誌「躍進企業応援マガジン COMPANYTANK（カンパニータンク）」2025年11月号を11月1日（土）に発売いたします。巻頭企画の「天馬空を行く」には、第69代横綱の白鵬翔さんがご登場。歴代最長の14年間にわたり横綱として君臨し、最多幕内優勝をはじめ輝かしい記録を打ち立ててきた白鵬さん。横綱として誰よりも長く土俵に立ち続けた白鵬さんが語る、勝負の哲学と次なる挑戦――。相撲を新たなステージへ導こうとするその情熱に迫る、8ページにわたるロングインタビューを掲載いたします。

巻頭企画「天馬空を行く」

最強であり続けた大横綱が語る

かなえたい夢と相撲界の明日

15歳で来日し、若さを買われて相撲の世界へ誘われた白鵬氏。身長175cm、体重62kgしかなかった少年は、過酷な稽古をこなす中でみるみる成長し、22歳にして第69代横綱となった。歴代最長となる14年の横綱在位期間で、最多幕内優勝回数をはじめとする既存の記録のほとんどを更新。「最強」として誰より長く土俵に立ってきた同氏は今、相撲という競技を新たなステージへ引き上げるべく、次なる一歩を踏み出している。同氏が掲げる夢と、その先にある相撲の明日へ迫るインタビュー。

その他充実のコンテンツ

Special Voice

株式会社 ヴィレグループ 執行役員

株式会社 GOKAN SAUNA 代表取締役

フリーサウナカー 代表

内田 輝

時事コラム・連載コラム

◇編集部が薦める今月の一冊

第21回 『ここで働きたいと言われる会社になる 中小企業のための人が辞めずに育つ人事制度』

◇編集部のおすすめスポット探訪記

第13回 黄金湯

◇映画コラム シネマでひと息

theater 22 『てっぺんの向こうにあなたがいる』が描く

人生の“まだ見ぬ風景”を求め続ける生き方

◇Business Column

サラリーマンのための起業講座Vol.46 竹内 亮介

◇人生を豊かにするビジネスマインドセット

PART 8 「努力できない」「集中できない」「勉強が苦手」？─―それ、全部ウソだ。本当の自分をごまかすな

◇オフを充実させ、より良いビジネスライフを！大人が楽しむアウトドア考

第39回 真冬のキャンプでの低体温症を防ぐ

◇海外ビジネスの指南役！小田切社長の連載コラム

海外の国々における代表的なビジネス習慣・商習慣〈トルコ編〉

◇最強占い芸人・アポロン山崎の走りだせ！レッツゴー占い ＃17

【雑誌概要】

躍進企業応援マガジン COMPANYTANK（カンパニータンク） 2025年11月号

価格：1320円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

