「eve autonomy」公式サイトの会社概要ページをリニューアル公開　

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、このたび公式ウェブサイト内「会社概要」ページのデザインを更新いたしました。

「会社概要」ページ：https://eveautonomy.com/company

今回のリニューアルにより、「eve autonomy」というブランドの原点や成長の軌跡、そして共に未来をつくる社員や関係者様への想いを、より多面的に表現する内容へと刷新しました。新しいページでは、設立の背景や歩み、ブランドに込めた想い、事業を支えるメンバー、さらにVision、Mission、Value、各拠点の情報までを一つにまとめ、企業の全体像と私たちが目指す未来を明快にお伝えしています。

また、今回の取り組みにあたっては、浜松未来創造専門学校の学生の皆様にもご協力いただき、産学連携で制作を進めました。学生の視点やアイデアを取り入れることで、より親しみやすく、わかりやすいページ構成を実現しています。

本プロジェクトを共に進めた浜松未来総合専門学校デジタルコンテンツ科 学科長 小久保 亮氏からは、次のようなコメントをいただいています。

《コメント》

このたび、産学連携授業の一環として学生が取り組んだ企業の会社概要ページのデザインが、正式にリリースされましたことを心より嬉しく思います。

本取り組みは、学びを社会とつなげる実践的な教育を目指し、学生が企業の理念やブランド価値を理解し、それをデザインで表現する力を養うことを目的として進めてまいりました。学校としては、この経験が学生の視野を広げ、将来のキャリア形成において大きな自信となることを期待しています。

eve autonomy様におかれましては、お忙しい中、代表取締役の星野様をはじめ社員の皆様に、インタビュー撮影など多大なご協力をいただき、学生にとって大変貴重な体験となりました。特に星野様のインタビューでお話しいただいた「他責についての話」は学生に強い印象を与え、「他責は良くない」と学生同士で注意し合う姿が見られるようになったことは、教育的にも大きな成果だと感じております。

この取り組みを通じて、学生たちはデザインスキルだけでなく、社会人としての責任感やコミュニケーション力を学ぶきっかけを得ました。学生が制作したものが公開されるという形で成果が社会に認められたことは、学生にとって誇りであり、今後の学びへの大きなモチベーションにつながります。

最後に、改めましてこの機会を提供してくださったeve autonomyの皆様に心より感謝申し上げます。

eve autonomyは、これまで製品・技術紹介を中心としていた当社ウェブサイトに、新たに「人と組織の物語」を加えることで、今後より多くの方にeve autonomyという企業の本質に触れていただくことを期待しています。

・自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約50拠点・80台以上が稼働しています。



【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。