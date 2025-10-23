クラウドストライク合同会社

※この資料は米国にて2025年9月18日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/falcon-next-gen-identity-security-innovations-expand-unified-protection-for-every-identity/)の抄訳です。





クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は本日、ハイブリッドアイデンティティのライフサイクル全体にわたり、人間、非人間、AIエージェントを含むすべてのアイデンティティを保護する新たな統合保護イノベーション、CrowdStrike Falcon(R) Next-Gen Identity Security(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/next-gen-identity-security/)を発表しました。フィッシング対策機能を備えた多要素認証、最新の特権アクセス、自動化された対応により、クラウドストライクは、死角を排除し、断片化された制御を統合し、アイデンティティセキュリティを従来のアイデンティティおよびアクセス管理 (IAM) ソリューションと特権アクセス管理 (PAM) ソリューションからさらに高度化します。

クラウドストライクで最高技術責任者を務めるエリア・ザイツェフ (Elia Zaitsev) は次のように述べています。

「アイデンティティは最新の攻撃の最前線です。今日の企業では、人間のユーザーからマシン、さらにハイブリッド環境で動的に動作するAIエージェントまで、アクセスは絶えず進化しています。従来型のIAMとPAMは攻撃者を阻止するのではなく、アクセスを制御するために設計されたものです。クラウドストライクは、断片化したこれらのソリューションを用いて、攻撃者が悪用するギャップを解消し、攻撃と環境のあらゆる段階においてすべてのアイデンティティを保護します。私たちの最新のイノベーションは、より深い可視性、さらにパワフルな自動化、合理的な対応を実現し、Falcon Next-Gen Identity Securityの統合メリットを拡大します」

従来型ソリューションが生み出すギャップを解消

多要素認証やポイント機能で補強したとしても、IAMとPAMでは重大なギャップを解消できません。攻撃チェーンとハイブリッドシステム全体でコンテキストが共有されないため、アイデンティティ攻撃の阻止はますます複雑になります。Falcon Next-Gen Identity Securityは、初期アクセスの阻止、最新の特権アクセス管理 (PAM)、ITDR (アイデンティティ脅威検知・対応)、SaaSアイデンティティのセキュリティ、エージェンティックアイデンティティ保護を統合し、あらゆるドメインでアイデンティティを悪用した侵害を阻止するように専用設計されています。新たなイノベーションは次のとおりです。

- FalconID：フィッシング対策機能を備え、FIDO2標準に基づいて構築されたパスワードレス多要素認証は、セキュリティ最優先でアイデンティティを検証し、攻撃者がログインする前に阻止します。Falcon for Mobileアプリを介して提供されるFalconIDは、リアルタイムのアイデンティティとエンドポイントテレメトリを活用し、よりスマートなアクセス判断を行い、従来の多要素認証をくぐり抜ける手法をブロックします。- Falcon Privileged Accessの強化：複雑なADおよびEntra ID設定を簡素化し、Microsoft TeamsとFusion SOARで付与と取り消しを自動化します。さらに、アクセスパターンをリアルタイムで可視化することで、常時付与の特権を最小限に抑え、リスクを緩和します。- アイデンティティ主導のケース管理：検知したケースをFalcon(R) Next-Gen SIEM(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/next-gen-siem/)ケースに自動的に関連付けることで、エンドポイント、クラウド、SaaSテレメトリを強化し、クロスドメイン攻撃の完全なコンテキストをもたらし、調査と対応を迅速化します。



ハイブリッドアイデンティティライフサイクル全体のあらゆるアイデンティティを保護するクラウドストライクの統合データ保護の詳細については、ブログ(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-advances-next-gen-identity-security-three-key-innovations/)とこちら(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/next-gen-identity-security/)をご覧ください。

CrowdStrikeについて

CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

