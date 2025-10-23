【タクシー番組：ひみつのPRIME】第二十一弾ゲストは、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』から柴咲コウさんが登場。柴咲さんの隠されたかっこよさに、ラヴィさんも感嘆！

株式会社IRIS

株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平、以下IRIS）が運営する日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」は、タクシー内番組「ひみつのPRIME」第二十一弾を10月27日（月）より放映開始します。

第二十一弾のゲストは、11月19日（水）よる10時よりABEMAで毎週無料配信される『スキャンダルイブ』から柴咲コウさんをお迎えします。

柴咲コウさんの「輝いていると思う瞬間」や「家の中のこだわりポイント」など、柴咲さんの魅力があふれるエピソードの数々に、ラヴィさんも感嘆しつつトークを交わします。

初耳かもしれない柴咲さんのひみつも、タクシーにご乗車の皆様にはこっそりお届けします。

【放映動画詳細】

- 配信期間：10月27日（月）～11月16日（日）毎週内容が変わります。- ゲスト ：柴咲コウ

IRISは『PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを』をコーポレートビジョンに掲げ、PRIME MEDIAを通じて、タクシーをご利用される方々へより良い乗車体験をお届けしてまいります。

■「ひみつのPRIME」番組概要

- 番組名 ：ひみつのPRIME月毎にゲストが替わり、毎週内容が変わります。- 配信方法：タクシーサイネージ設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国35都道府県- 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA(配信期間終了後にこちらの公式チャンネルにアーカイブされます。)- 公式サイト：https://www.tokyo-prime.jp/contents-gallery/(配信期間終了後にこちらの公式サイトにアーカイブされます。)

メインキャラクターの「ラヴィさん」とゲストがいま気になっている、人には教えたくなかったモノ‧コトについてこっそり教え合い、いいオトナになるヒントをお届けする1分間の「ナイショ話情報番組」です。

登場いただくゲストから教えてもらった「ナイショなコト」をタクシーにご乗車の皆様だけにコッソリお届けします。

■「ラヴィさん」とは？

いい大人を愛してやまない、いい大人の語るモノ‧コトの話に目がない、いや耳がない。そしてサバサバした正直な性格で、ふだんはおとなしく耳を収めているが面白いナイショ話には耳を立てて食らいつく、トキメキ大人うさぎです。

ラヴィさん公式X(@loveesan_0401)：https://x.com/loveesan_0401

■柴咲コウさん撮影後インタビュー

―収録を終えた感想を教えてください。

番組でカットされることが多いトークの裏側を含めて、楽しめたのも嬉しかったですね。

普段のインタビューよりもずっと自然体でいられました。

―ラヴィさんとお話されてみてどうでしたか？

私も収録中、普段見られないような“素”が出てしまった気がします。

ラヴィさんがとても聞き上手で、つい甘えたくなってしまうような、不思議な魅力がありました（笑）。

―ドラマを楽しみにされている方々へ伝えたいことはありますか？

この作品は、業界関係者にとっては決して他人事ではない内容になっていると思います。

暴かれる側になったときの怖さや、秘密が明るみに出るということのリアルな感覚が描かれています。

視聴者の皆さんにも、「もし自分がその立場だったら」と思いながら観ていただけると、より深く感じられるのではないでしょうか。

少しざわつくようなスリルもありつつ、芯に迫るテーマがある作品です。

■『スキャンダルイブ』

- 概要

芸能事務所社長 "柴咲コウ" vs 週刊誌記者 "川口春奈"！

芸能事務所と週刊誌による、スキャンダルを巡る禁断の攻防戦を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』

芸能事務所社長・井岡咲(柴咲コウ)の元に飛び込んできたのは、所属俳優Fのスキャンダルが掲載されるという週刊誌からの告知であった。

記事が出るまで、あと72時間。

スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。

- ABEMA配信スケジュール初回配信日時：2025年11月19日(水)よる10時～全6話配信ABEMAなら無料・登録不要で視聴可能！- スタッフ紹介企画・プロデュース：藤野良太脚本：伊東忍 ・ 後藤賢人 ・ 木江恭(storyboard ライターズチーム）監督：金井紘制作プロダクション：storyboard製作著作：ABEMA- 公式SNS紹介｜関連リンク公式X（https://x.com/scandaleve_）公式Instagram（https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve）公式Youtube（https://www.youtube.com/@drama_ABEMA）

■TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、

主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大（※）のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国35都道府県へと拡大しました。

「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2025年10月時点

TOKYO PRIME公式X(@TOKYOPRIME_TAXI): https://x.com/TOKYOPRIME_TAXI