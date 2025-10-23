センシンロボティクス、千代田エクスワンエンジニアリングと共同で施工管理支援システムを開発・試行導入

株式会社センシンロボティクス

社会インフラDXのリーディングカンパニーである株式会社センシンロボティクス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：北村 卓也、以下「センシンロボティクス」）は、千代田エクスワンエンジニアリング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：伊藤 卓、以下「CXO（シーエクスワン）」）と共同して、施工管理支援システムの開発を進めてまいりました。このたび、開発された新システムを、CXOが担当する現場の定期修繕業務にて試験的に導入したことをお知らせします。

CXOは、多くの協力会社と連携し、プラントのエンジニアリングおよびメンテナンス、特に大規模な定期修理工事を担っています。近年、設備の高経年化による工事内容の複雑化や作業量の増加に加え、熟練エンジニアの退職や働き方改革における業務量などが喫緊の課題となっています。具体的には、複雑な施工管理における情報収集・活用・共有の効率化、現場確認や立会い工数の低減、施工管理業務終了後の書類作成業務の効率化が求められています。

これらの課題解決に向け、センシンロボティクスとCXOは継続的に意見交換を重ね、センシンロボティクスが提供する施工管理ツール『ゲンコネ』に、CXOが長年の定期修理工事で培った知見を活かし、必要な機能をプラグインした施工管理支援システムの開発に至りました。

本システムは、図面にパノラマ画像を配置し、直感的に現場の様子を遠隔から確認できる設備管理アプリケーション『ゲンコネ』に、プラントの修繕業務に必要な機能を付加したシステムです。現場管理者は、『ゲンコネ』の持つ遠隔確認機能に加え、プラグインした機能を活用することでプラントの見える化を実現し、工事責任者ひいてはプラントオーナーにとって現場状況のタイムリーな把握を可能とします。

報告書などの成果物や、工事結果の画像などのエビデンス（証憑）も端末をとおした見える化を実現することで、重要な作業や報告もスムーズに実施できます。これにより、施工ミスや作業のやり直しの抑制にもつながり、プラントオーナーをはじめ、現場管理者、協力会社が抱えていた現場とのコミュニケーション負荷を最適化し、サステイナブルな事業継続を支援します。

工程表生成機能の画面：工事開始日を入力すると、工事工程のスケジュールが自動的に生成される。各工程ごとの日数、開始日等も個別に調整可能。 ※サンプル画面作業記録は様々なデバイスから実施可能で、現場でリアルタイムに記録が行えます。

2026年度の本番運用に向け、試行導入で得られたフィードバックを基に、システム改善および工事計画の策定におけるAIの活用を視野に入れた機能追加を進めてまいります。センシンロボティクスとCXOは、プラントのメンテナンスにおける課題解決と、定期修繕DXの実現を目指し、今後も継続的に取り組みを推進してまいります。

