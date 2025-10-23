スマホもアプリも不要 “撮るだけ”で現場を丸ごと共有　「RICOH360 ビジネスパッケージ タイプ S」を提供開始

株式会社リコー

株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）は、住宅・建設など、複数現場の管理業務に最適化した“スマホレス・アプリレス”トータルソリューション「RICOH360 ビジネスパッケージ タイプS」を2025年10月23日より提供開始いたします。

360度カメラとクラウドの自動連携により、現場空間全体をデジタル上に再現し、現場に行かなくてもいつでもどこからでも空間全体を同じ視点で確認・共有できる環境を実現。スマホや専用アプリに頼らず、煩雑な操作を必要としないため、誰でも簡単に使えるリコー独自のユーザー体験（UX）を提供します。さらに、導入から運用定着までリコーが伴走し、現場に根付くデジタル運用を支援。施工品質の向上と業務効率化を実現します。

リコーは、住宅・建設をはじめ、設備・施設管理、製造、物流など、複数拠点を持つ幅広い業務への展開を見据え、現場のデジタル変革をさらに加速していきます。

背景

住宅・建設など、少人数で複数の現場を並行して管理する業務では、現場ごとの状況把握や情報共有に多くの時間と労力がかかり、記録ミスや作業の属人化による品質低下、工数の増加といった課題が日常的に発生しています。さらに、熟練人材への負担集中や若手育成の難しさなど、人口減少に伴う構造的な人手不足問題も深刻化しています。

こうした課題に対し、リコーは、利用者のITスキルに依存せず「誰でも迷わず確実に使える」シンプルな仕組みと、導入から運用定着までを支援する伴走型アプローチを組み合わせたソリューションを提供。現場のデジタル定着を推進し、生産性向上と品質確保の両立を実現します。

ソリューション概要

本ソリューションは、スマートフォンや専用アプリを使わずに、撮影からクラウド連携、共有・閲覧までを自動化。現場の記録・確認・共有を誰でも迷わず直感的に行えるシンプルな仕組みと定着に向けた伴走支援によって、ITスキルに依存しない現場のデジタル運用を実現します。

- アルバム選択のみで迷うことなく撮影できる360度カメラ

- 充電するだけでクラウドに自動アップロード- 現場ごとに整理された360度画像をアルバムで簡単閲覧- 遠隔から現場名を設定できる「RICOH360（Web版）」（スマホ・モバイルアプリレスで）RICOH THETAだけで撮影＆自動アップロード、 現場別の360度画像をクラウドで利活用

導入による効果

現場業務に合わせて提案・構築する運用モデルにより、以下のような効果が期待されます。

- 現場再訪問の削減（現地調査の確認漏れ防止）- 情報共有の効率化（関係会社との連携強化）- 現場に行かずに現場状況を把握可能（営業・設計・管理者の現場把握）- 撮影漏れの防止（写真台帳・完成図書の整備）- ベテラン社員の負担軽減（若手教育・現場同行の削減）- 手戻りの削減（関係者間の認識違い防止）- 記録管理の効率化（隠蔽部の施工記録）- スマホレス・モバイルアプリレス設計による現場定着の促進（誰でも迷わず確実に運用）

製品概要

製品名：「RICOH360 ビジネスパッケージ タイプ S」 提供開始日：2025年10月23日 提供形態：アプリケーション＋RICOH THETAとアクセサリーのレンタル（物損補償付き）＋サポート一式

セミナーのご案内

11/14(金)17:00よりRICOH360 ビジネスパッケージ タイプ Sを紹介するオンラインセミナーを開催いたします。

参加登録、詳細はこちら(https://contents.ricoh360.com/webinar/lp-webinar-20251114-type-s?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=webinar_251114)のリンク先をご覧ください。

本件に関するお問合せ先

RICOH360お問い合わせページ(https://www.ricoh360.com/contact/)

関連情報

「RICOH360 ビジネスパッケージシリーズ」ソリューションページ(https://www.ricoh360.com/packages)

＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

| リコーグループについて |

リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。

”はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。

https://jp.ricoh.com/