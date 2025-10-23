地方マーケティングの成功を左右する“調査設計”とは？実例で徹底解説【11/11(火)共催セミナー開催】-Freeasy

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、Freeasyオンラインセミナー『【Freeasy×HONE共催オンラインセミナー】地方マーケティングの成否は調査にあり！設計から実装まで徹底解説』を、2025年11月11日(火)13時から開催いたします。

セミナー概要

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-10-15/w5nsw

「調査＝大企業のもの」と思っていませんか？

本ウェビナーでは、株式会社HONE様との共催セミナーとして、「地方マーケティング」というテーマで、調査の設計と実装、その後の活用方法について解説します。

地方や中小企業だからこそ実践すべき「マーケティングリサーチ」の考え方と進め方を、現場事例を交えながらお伝えします。

講師紹介

＜このような方におすすめ＞- 地方・中小企業の経営者の方- マーケティングご担当者＜プログラム＞- オープニング- 地方企業における「調査」の必要性- ケーススタディ-プロジェクト「商品開発」-プロジェクト「広報調査」- Freeasyを使った定量調査の設計と実践- 調査から得られるデータ例- まとめ

株式会社HONE 代表取締役 桜井 貴斗 氏

1986年静岡市葵区出身。

大学卒業後、大手求人メディア会社で営業、インハウスマーケター、新規事業開発の立ち上げを経験したのち、2021年独立。

現在は「地方に骨のあるマーケティングを実装する。」をミッションに徹底した現場主義をもとに地方に特化したマーケティング・ブランディングの事業支援を行い、地域の伝統や文化の継承をサポートしている。

その他、地方マーケターのためのコミュニティ運営、地域プロデューサースクールの運営、民泊事業の立ち上げなどを手掛けている。

アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネージャー 榎本 涼

入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。

2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。

開催概要

セミナー名：【Freeasy×HONE共催オンラインセミナー】

地方マーケティングの成否は調査にあり！設計から実装まで徹底解説

配信日時：2025年11月11日（火）13:00～14:00

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

会社概要

株式会社HONEについて

社名：株式会社HONE（https://www.hone.jp/about）

所在地：【本社】静岡県静岡市葵区東鷹匠町3-43-407

【オフィス】静岡県静岡市葵区鷹匠2-8-10

代表者：桜井 貴斗

設立年月日：2022年9月1日

アイブリッジ株式会社について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/