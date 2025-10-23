地方マーケティングの成功を左右する“調査設計”とは？実例で徹底解説【11/11(火)共催セミナー開催】-Freeasy
年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、Freeasyオンラインセミナー『【Freeasy×HONE共催オンラインセミナー】地方マーケティングの成否は調査にあり！設計から実装まで徹底解説』を、2025年11月11日(火)13時から開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みはこちらから :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-10-15/w5nsw
セミナー概要
「調査＝大企業のもの」と思っていませんか？
本ウェビナーでは、株式会社HONE様との共催セミナーとして、「地方マーケティング」というテーマで、調査の設計と実装、その後の活用方法について解説します。
地方や中小企業だからこそ実践すべき「マーケティングリサーチ」の考え方と進め方を、現場事例を交えながらお伝えします。
＜このような方におすすめ＞
- 地方・中小企業の経営者の方
- マーケティングご担当者
＜プログラム＞
- オープニング
- 地方企業における「調査」の必要性
- ケーススタディ-プロジェクト「商品開発」-プロジェクト「広報調査」
- Freeasyを使った定量調査の設計と実践
- 調査から得られるデータ例
- まとめ
講師紹介
株式会社HONE 代表取締役 桜井 貴斗 氏
1986年静岡市葵区出身。
大学卒業後、大手求人メディア会社で営業、インハウスマーケター、新規事業開発の立ち上げを経験したのち、2021年独立。
現在は「地方に骨のあるマーケティングを実装する。」をミッションに徹底した現場主義をもとに地方に特化したマーケティング・ブランディングの事業支援を行い、地域の伝統や文化の継承をサポートしている。
その他、地方マーケターのためのコミュニティ運営、地域プロデューサースクールの運営、民泊事業の立ち上げなどを手掛けている。
アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネージャー 榎本 涼
入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。
2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。
開催概要
セミナー名：【Freeasy×HONE共催オンラインセミナー】
地方マーケティングの成否は調査にあり！設計から実装まで徹底解説
配信日時：2025年11月11日（火）13:00～14:00
配信方法：Zoom（オンラインセミナー）
参加費：無料
注意事項
・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。
・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。
会社概要
株式会社HONEについて
社名：株式会社HONE（https://www.hone.jp/about）
所在地：【本社】静岡県静岡市葵区東鷹匠町3-43-407
【オフィス】静岡県静岡市葵区鷹匠2-8-10
代表者：桜井 貴斗
設立年月日：2022年9月1日
アイブリッジ株式会社について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
運営メディア一覧
Freeasy（セルフ型アンケートツール）
https://freeasy-survey.com/
フルーツメール（ポイントサイト）
https://www.fruitmail.net/
懸賞ボックス（懸賞情報サイト）
https://kenshobox.net/
おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）
https://www.otoshu.com/
