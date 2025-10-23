太陽ホールディングス所属スケートボード永原悠路選手が令和7年度豊島区スポーツ表彰でスポーツ栄誉賞を受賞

太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「太陽ホールディングス」）所属のスケートボード永原悠路選手が、豊島区実施の令和7年度「豊島区スポーツ表彰」でスポーツ栄誉賞を受賞しました。永原悠路選手は3年連続の受賞となります。

豊島区スポーツ表彰は、豊島区がスポーツ活動を通じてスポーツの振興・発展に貢献した方、又は団体に対し表彰状等を贈る制度です。この度、永原悠路選手が、2028年に開催される世界的なスポーツの祭典への出場につながる”WST WORLD CUP ROME 2025”にて2位に入賞したことなどが評価され、受賞に至りました。

太陽ホールディングスは引き続き永原悠路選手の挑戦をサポートするとともに、今後も楽しい社会の実現に貢献してまいります。

【永原悠路選手 受賞コメント】

この度は昨年度に続き豊島区スポーツ栄誉賞を受賞することができ大変光栄に思います。WST WORLD CUP ROME 2025で2位になることができ、2028年に開催される次の世界的なスポーツの祭典に向けて、良いスタートが切れたと思います。いつもサポートしてくださるスポンサーの皆さま、そして応援してくださる皆さまの支えがあってこそ、今の自分があると感じています。今年も世界各国の大会でより良い成績を残せるよう、精進してまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

■太陽ホールディングス株式会社 会社概要（https://www.taiyo-hd.co.jp/）

太陽ホールディングスは、ソルダーレジスト(様々な電子機器に用いられるプリント基板の表面を保護する絶縁材)の世界シェアNo.1※ を誇るリーディングカンパニーです。数多くのエレクトロニクス製品にとって重要な電子部品用化学品部材の開発・製造販売を行うエレクトロニクス事業をはじめ、医療用医薬品の製造販売及び製造受託を行う医療・医薬品事業のほか、当社グループや顧客をデジタル領域でサポートするICT事業、受託合成開発を行うファインケミカル事業、再生可能エネルギーの普及促進を行うエネルギー事業や植物工場の運営を行う食糧事業など、化学の力を活かし、様々な事業活動を推進しています。

※ 「2024年エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」株式会社富士キメラ総研調べ

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】102億617万円

【従業員数】連結 2,485名/単体 171名 (2025年3月末時点)