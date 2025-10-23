ロロ・ピアーナの2025-26年秋冬ホリデーコレクション

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

ロロ・ピアーナは、2025-26年秋冬シーズンにて、スキーやアフタースキーのウェアを豊富に取り揃えた、ホリデーコレクションを発表いたします。デイタイムからイブニングまでを彩る、洗練されたスタイルをご提案します。

ゆったりとしたエレガンスと流れるようなドレープのレイヤーを組み合わせた、豊かな質感の気品漂うデザインが特徴で、懐かしさを感じさせる心地よさが、ホリデーシーズンにぴったりです。ふわふわのモヘア、触り心地のよいブークレのオンブレのような効果、光をとらえるベルベットとコンパクトな織りの滑らかな手触りのコントラストなど、質感が五感を刺激します。

ケーブル編みはグラフィックなストライプを際立たせ、ベビーカシミヤは雲のような柔らかさで安心の着心地を提供します。《ルーム・バッグ》と《エクストラ・バッグ》に用いられているジベリンレザーは、ドレープ、折り目、そして質感の対比がコレクションに躍動感をもたらします。最高品質の柔らかいレザーから作られた新作の《ベイル・ソフティ・バッグ》は、デコンストラクトなシルエットと見事に調和します。

セピア調の古い映画を彷彿とさせる落ち着いたカラーパレットは、柔らかく自然なブラウンの色調が、ニューヨークのホリデーシーズンのノスタルジックな雰囲気を醸し出します。ローズの色合いがレディス・コレクションに繊細なアクセントを加え、キャメルとダークブラウンがメンズ・コレクションを彩ります。グリーンのアクセントは、ニューヨークのアイコニックな緑のオアシス、セントラルパークの自然の力強さを象徴しています。

夜が深まるにつれて、オペラ座の夜を想わせる装いが、イブニングウェアのエレガンスを解き放ちます。メンズは、豊かな質感のアイコニックな生地を用いたブラックタイのテーラリング、レディスは、新しいシルエット、帽子、ディテールをご提案します。メンズの世界から着想を得たスモーキングスーツは、洗練されたグレイン・ド・プードルの色合いで、レディスのワードローブに溶け込みます。ベビーカシミヤのケープとコートは、感覚的で温かみのあるレイヤードスタイルで洗練されたアイコニックな雰囲気を添えます。

シルクベルベットとライトミレイユが織りなす、身体を包み込むようなドレープは、精緻なテーラリングの緻密さによって引き立てられています。縮小された葉のモチーフが、単色の海に浮かび上がります。タイムレスなブラックとホワイトのカラーパレットは、質感、パターン、そしてきらめく金糸を巧みに織り交ぜています。

レザルクのスキー場の雪に覆われた峰々からインスピレーションを得たアフタースキーとスキーのスタイルは、ゲレンデのスリルからアフタースキーのリラックスタイムまで、山を愛する人々を魅了します。アイサー・ジャケットなど、柔らかく包み込むようなアイコニックなスタイルは、機能的なキャッシュ・ストームと、贅沢なカプラ・カシミヤの2種類で展開。トラベラー・ジャケットもキャッシュ・ストームで仕立てられ、スパーニャ・ジャケットはカーリーファーを用いています。エレガントなカシミヤのウェアは、職人技のニットウェアの最高基準で仕上げられた、真の美の逸品です。キャッシュ・シルクの豊かなジャカード柄は、ノース・フリース・パンツの伝統的な魅力と、ダブルアルパカの心地よい肌触りと絶妙に調和しています。

オールホワイトのレイヤードは冬の雰囲気を一層引き立て、鮮やかなスノーフレーク・ジャカードと上品なトーンが自然に溶け合います。トープ、ピンク、鮮やかなレッド、控えめなブラウン、そしてモスグリーンの色合いが、メンズとレディスのカラーパレットを完成させます。

《グランデ・ウニタ・スカーフ》は、1980年代初頭に発売されたメゾン初の製品であり、繊維や生地を超えたロロ・ピアーナのサクセスストーリーの礎となっています。極細のカシミヤを用いて、独自のフリッソン仕上げを施すことで、バターのように柔らかい生地に独特の光沢と輝きを添えています。アースカラーやニュートラルカラー、パステルピンク、グリーンやブルーの色合いなど、メゾンを象徴する控えめな色から鮮やかな色まで、幅広いカラーパレットで展開しています。

ホリデーコレクションは、10月23日よりロロ・ピアーナのセレクトされた店舗およびオンラインストアで、また11月5日から阪急うめだ本店、12月3日から松屋銀座にて開催されるポップアップストアにて発売されます。

ロロ・ピアーナ〈ホリデーコレクション〉ポップアップストア

■阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

期間：11月5日 (水)～11日 (火) 住所：大阪府大阪市北区角田町8-7

■松屋銀座 1階 スペース・オブ・ギンザ

期間：12月3日 (水)～29日 (月) 住所：東京都中央区銀座3-6-1