LACOSTE、初の「LACOSTE from YIBO」FW25コラボレーションコレクションを発表

株式会社 ラコステ ジャパン

2025年10月、フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランドLACOSTE（ラコステ）は、ブランドアンバサダーであるワン・イーボー（王一博）とのパートナーシップによる初の「Lacoste from yibo」FW25 コラボレーションコレクションを発表しました。

この限定コレクションは、イーボーのクリエイティブなビジョンに着想を得て、ラコステのデザインチームが独自の「from yibo」モチーフを取り入れ完成させたものです。

コレクションの中心テーマは「山脈」。イーボーのダイナミックな美学とラコステ特有のフレンチ・サヴォアフェール（職人技）を巧みに融合させ、アーバン・ユーティリティウェアと時代を超えたフランスのエレガンスとの調和を表現しています。

ウインドブレーカー、フーディー、トラックスーツ、ニットセーター、ポロシャツ、Tシャツ、パンツ、バケットハット、ビーニーなど幅広いラインナップを展開します。

「Lacoste from yibo」FW25 コレクションは、イーボーの自然体でクリエイティブな個性を体現。彼の自然への愛、そして常に挑戦と探求を続ける精神がデザインに息づいています。

自由な動きを可能にし、快適なストレッチ性を備えたウェアは、イーボーが求めるアーバン機能美にも合致。彼は単なるモデルとしてではなく、デザインプロセスにも積極的に参加しました。

ブランドアンバサダーがクリエイターとして関わるこの協働の形は、「本物の追求」と「境界を超える挑戦」という両者の理念を象徴しています。

完全なクリエイティブの自由のもと、ラコステとワン・イーボーはコレクション全体に独自の生命力を吹き込みました。

コレクションのカラーパレットは、ワニグリーン、フランネルホワイト、エクリプスグレー、オブシディアンブラックを基調に、今季新たに「アイスクリームピンク」をアクセントとして採用。秋冬の深みあるトーンに繊細な甘さを添えています。

デザイン開発の過程では、ラコステの歴史的アーカイブを掘り下げ、ブランド創設者ルネ・ラコステがウィンタースポーツ愛好家であった点にも着目。1960年代後半には、すでにフランス代表スキーチームのために機能的で温かいハイテクウェアを開発していました。

このFW25では「都市から始まる探求」をコンセプトに、都会的な機能性と温かみのあるデザインを融合し、ラコステが提唱する“フレンチ ファッション スポーツ ライフスタイル”を再解釈しています。

コレクションでは、イーボーのインスピレーション源である山の要素をアーティスティックに表現。

インク画のような山のパターンをあしらったニットウェア、クリーンなラインを描くウインドブレーカー、鋭いカットのトラウザーポケットなどが、フレンチエレガンスとモダンな機能性を両立しています。

スポーティな要素を流麗なシルエットに落とし込んだトラックスーツ、柔らかな素材のポロシャツやTシャツは快適な着心地を実現。

ワニ型のカスタムジッパーや、エクストリームスポーツに着想を得たメタルリベット、そして控えめながら存在感のある「from yibo」モチーフなど、細部にまでこだわりが感じられます。

また、イーボー自身が好むバケットハットなどのアクセサリーも加わり、秋冬のカジュアルスタイルを軽やかに仕上げます。

コレクションキャンペーンでは、ワン・イーボー本人がモデルとして登場。

静止画では山々を背景に上昇を続ける姿が、映像では荒野や高山、孤高の道を歩む彼の姿が描かれ、自然と調和する自由な精神が鮮やかに映し出されています。

映像の中で彼はこう語ります。

「ラコステとの旅も2年目に入りました。僕にとってこのワニは、長く付き合ってきた親友のような存在です。互いの理解が深まり、今回のコラボレーションは新たな段階に進みました。初めてラコステと共同開発に参加できて、とてもワクワクしています。インスピレーションの源は僕のライフスタイルそのもの。自己挑戦とは、外の世界への冒険だけでなく、自分自身を成長させることでもあります。冒険心とエレガンスを融合させることを目指しました。『常に上を目指し、挑戦を続け、いつでもエレガンスとともにより良い自分へ』--これがラコステが僕に教えてくれたことであり、皆さんに伝えたいメッセージです。」

ラコステとワン・イーボーの深い協働と対話は、ともに共有する“上昇志向”と“真摯な美意識”を通じて、ブランドアンバサダーとしてのワン・イーボーの美学的・文化的影響力をさらに高めています。

LOOK１

ジャケット（BH9576-031）\55,000

Tシャツ（TH9562-70V）\12,100

パンツ（HH9635-031）\29,700

ビーニー（RB9636-031）\13,200

LOOK２

フーディー（SH9566-IXV）\25,300

パンツ（HH9578-70V）\26,400

LOOK３

セーター（AH9634-70V）\34,100

パンツ（XH9561-IXV）\24,200

ビーニー（RB9636-IXV）\13,200

LOOK４

ジャケット（CH9631-132）\35,200

Tシャツ（TH9562-70V）\12,100

パンツ（HH9578-70V）\26,400

ハット（RK9637-031）\11,000

*価格はすべて税込です。

「Lacoste from yibo」FW25 コレクションは、10月31日（金）より、下記店舗およびラコステ公式オンラインストアで発売予定です。(*各店舗詳細に関しては https://www.lacoste.jp/storefinderにてご確認いただけます。(https://www.lacoste.jp/storefinder%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82))

LACOSTE 原宿店

LACOSTE 日比谷店

LACOSTE 渋谷店

LACOSTE 銀座店

LACOSTE 心斎橋店

LACOSTE キャナルシティ博多店 *11/21（金）～発売開始

ラコステ公式オンラインストア（www.lacoste.jp）

■購入方法について

[店舗での購入]

事前にラコステ公式アプリをダウンロードのうえ、チームラコステへの会員登録（登録料無料）をしてください。

購入時にアプリより会員証のバーコードを提示ください。

[公式オンラインストアでの購入]

購入時に新規登録をいただくか、既に登録済の場合はログインすることで購入いただけます。

*お一人様につき、同一品番は１点まで、合計３点まで購入可能となります。

*発売当日の購入は抽選にて購入順番を決めさせていただきます。

■スペシャル・ノベルティ

本コラボレーション商品において、１点購入で「Luggage Tag」を、2点購入で「Luggage Tag」＋「Bordered Poster」をプレゼント。

*数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

*プレゼントはお一人様につき各1点までとなります。

*「Bordered Poster」は全5種類ございますが、デザインはお選びいただけません。

Luggage TagBordered Poster

■商品のお問い合わせ先

ラコステお客様センター 0120-37-0202

■ラコステ公式オンラインストア

www.lacoste.jp

■ラコステ公式SNS

IG @lacoste_tokyo

X @LACOSTE_JAPAN

LINE @lacoste_japan

■LACOSTEについて

最初のポロシャツを製造した 1933 年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。