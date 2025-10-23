タイの塩素化塩化ビニル（CPVC）樹脂工場の10周年記念行事を開催

積水化学工業株式会社

2025年10月23日

積水化学工業株式会社（代表取締役社長：加藤敬太、以下「積水化学」）と米国のLubrizol Advanced Materials（ルーブリゾール アドバンスト マテリアルズ）※による合弁会社S AND L SPECIALTY POLYMERS CO., LTD.（エスアンドエル スペシャルティ ポリマーズ、以下「S&L」）は、2025年9月22日、工場稼働開始から10周年を迎えたことを記念し、タイ・ラヨーン県マプタプットの工場敷地内において、記念式典を開催しました。

※The Lubrizol Corporation（ルーブリゾール社）の100%子会社

本式典には、S&L社員のみ出席のバラモン式典から始まり、続いて積水化学・ルーブリゾール社・株主をはじめとする関係者およびS&L社員が出席する仏教式典を執り行い、出席者一同で10年間への感謝を表すとともに、会社の繁栄、結束、そして継続的な成功を祈念しました。

バラモン式典仏教式典

仏教式典ののち、両社経営陣による記念植樹を行いました。

式典終了後には、パタヤのホテルに場所を移し、夕食パーティーを行いました。

パーティーには積水化学の関係者のほか、地元政府や取引先、協力会社の方々など、総勢70名以上が出席しました。

パーティーの冒頭では、S&Lの三宅CEOより「弊社で生産しているCPVCの市場は拡大していますが、年々、御客様の期待レベルは高まっています。この先5年、10年、その先の未来へ、会社と従業員が成長し、御客様へ貢献出来ますように信頼を最重要価値として、安全・品質・生産性に継続的挑戦をしてまいります。」との挨拶がありました。

Ｓ＆Ｌ 取締役CEO 三宅 敏之積水化学 執行役員 環境・ライフラインカンパニー経営企画部長 大久保 宏紀Lubrizol Advanced Materials, Vice President Arnau Pano様

会場では、従業員表彰の他、多彩なパフォーマンスが披露されるなど、盛大なイベントとなりました。

積水化学 環境・ライフラインカンパニー PVCマテリアル事業部長 小林 昇 (写真右)

S&Lは今後も成長し、信頼を獲得し続け、CPVC原料の安定供給で世界に貢献してまいります。

（参考1）S AND L SPECIALTY POLYMERS CO., LTD.の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99121/table/246_1_9ac156e0cba3e2622d95abc7b12fe70a.jpg?v=202510240626 ]

（参考2）

「タイの塩素化塩化ビニル（ＣＰＶＣ）樹脂・コンパウンド工場が本格稼働」プレスリリース

https://www.sekisui.co.jp/news/2015/1265770_24767.html