【JAF奈良】苔歩き始めましょう！苔観察とテラリウム作りを開催
一般社団法人 日本自動車連盟
苔観察イメージ
テラリウムイメージ
【開催日時】
１.10:00～12:00
【開催場所】
【内 容】
各回8名
詳細を見る :
https://jaf.link/2025-011
苔観察イメージ
テラリウムイメージ
JAF奈良支部では、県内の観光振興をはかることを目的に、自治体や関係団体と協力しイベントを企画しています。ガイドのレクチャー付で苔観察。苔観察の後は、自分だけの苔テラリウム作り、初めての方でも楽しく参加していただけます。川上村で癒しの休日を過ごしませんか？
【イベント詳細】
【開催日時】
11月8日(土)・９日(日)
１.10:00～12:00
２.13:00～15:00
【開催場所】
吉野郡川上村
【集合場所】
蜻蛉の滝 あきつの小野公園駐車場
【内 容】
ガイドと一緒にフィールドワーク 90分
苔テラリウム作りワークショップ 30分
【募集定員】
各回8名
※最少催行人数:各日午前午後合計6名以上
【参加条件】
JAF会員限定
【参加費用】
おひとり:4,500円（税込）
※大人・小人（小学生以上）
※対象:小学１年生から参加可能
未成年者は保護者同伴で参加
詳細を見る :
https://jaf.link/2025-011