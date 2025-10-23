【JAF奈良】苔歩き始めましょう！苔観察とテラリウム作りを開催

一般社団法人 日本自動車連盟

苔観察イメージテラリウムイメージ

JAF奈良支部では、県内の観光振興をはかることを目的に、自治体や関係団体と協力しイベントを企画しています。ガイドのレクチャー付で苔観察。苔観察の後は、自分だけの苔テラリウム作り、初めての方でも楽しく参加していただけます。川上村で癒しの休日を過ごしませんか？

【イベント詳細】

【開催日時】

11月8日(土)・９日(日)

１.10:00～12:00

２.13:00～15:00

【開催場所】

吉野郡川上村

【集合場所】

蜻蛉の滝 あきつの小野公園駐車場

【内 容】

ガイドと一緒にフィールドワーク 90分

苔テラリウム作りワークショップ 30分

【募集定員】

各回8名

※最少催行人数:各日午前午後合計6名以上

【参加条件】

JAF会員限定

【参加費用】

おひとり:4,500円（税込）

※大人・小人（小学生以上）

※対象:小学１年生から参加可能

未成年者は保護者同伴で参加

詳細を見る :https://jaf.link/2025-011