【JAF奈良】苔歩き始めましょう！苔観察とテラリウム作りを開催

苔観察イメージ

　テラリウムイメージ

JAF奈良支部では、県内の観光振興をはかることを目的に、自治体や関係団体と協力しイベントを企画しています。ガイドのレクチャー付で苔観察。苔観察の後は、自分だけの苔テラリウム作り、初めての方でも楽しく参加していただけます。川上村で癒しの休日を過ごしませんか？



【イベント詳細】


【開催日時】
　11月8日(土)・９日(日)


　１.10:00～12:00　
　２.13:00～15:00


【開催場所】　
　吉野郡川上村
【集合場所】
　蜻蛉の滝　あきつの小野公園駐車場


【内 容】
　ガイドと一緒にフィールドワーク 90分　


　苔テラリウム作りワークショップ 30分


【募集定員】


　各回8名
　※最少催行人数:各日午前午後合計6名以上
【参加条件】
　 JAF会員限定
【参加費用】　
　おひとり:4,500円（税込）
　※大人・小人（小学生以上）
　※対象:小学１年生から参加可能


　　未成年者は保護者同伴で参加





詳細を見る :
https://jaf.link/2025-011