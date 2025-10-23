【大分市で開催】開業医夫婦のためのマネー講座 - 医療法人の退職金制度・法人クレカ・新NISAなどをわかりやすく解説［参加無料］

株式会社ＯＢＳメディア２１

株式会社OBSメディア21（本社：大分市新栄町）は、大分県でクリニックなどを経営される開業医ご夫婦を対象に、「開業医夫婦のためのマネー講座」を2025年11月・12月に大分市で開催します。

本講座では、法人クレジットカードの活用から、退職金制度としての企業型DC（確定拠出年金）やiDeCoプラスの導入、さらに、新NISA・iDeCo・ふるさと納税・生前贈与といった個人の資産形成まで、“法人と家庭をつなぐ二階建てマネー戦略”をテーマにわかりやすく解説します。

各回5組限定の少人数制で、参加費は無料。

クリニック経営者とそのご家族におすすめの内容です。

こんな方におすすめ

- クリニックを経営されている院長先生- 経理や家計を支えるご家族- クリニックや歯科医院など、法人化している医療事業の経営者

こんなお悩みありませんか？

- 周りの中小企業の経営者仲間は「小規模企業共済」や「経営セーフティ共済」を活用しているのに、医療法人では利用できず、もどかしさを感じている- 税金や社会保険料の負担が、年々重く感じている- 診療や経営で忙しく、お金の情報収集まで手が回らない- せっかくの非課税枠や控除制度を、十分に使えていないと感じる- 資産運用など「気になるけど後回し」になっている

お申し込みはこちら（参加無料） :https://obsmedia21.hp.peraichi.com/kmp少人数制です。お早めにご予約ください。

講座内容

【会社での対策】

- 法人クレジットカードで資金繰り改善＆ポイント活用- 企業型DCやiDeCoプラスの導入で、スタッフの満足度と定着率をアップ- クリニックの節税対策、落とし穴をチェック- 知らないと危ない！連帯保証にまつわる誤解とリスク管理

【個人での対策】

- 新NISAを賢く活用、株と債券の基本をチェック- 思わぬ落とし穴に注意！ふるさと納税でよくある失敗とは？- iDeCo活用、院長の掛金が「全額所得控除」になる威力を知る- 2024年改正！ 生前贈与は「知らないと損をする」新ルールに

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92283/table/2_1_bdfe953518874e304df718433fa55224.jpg?v=202510240626 ]

お申し込み方法

下記リンクから簡単にお申込みいただけます（60秒で完了）

お申込みフォームはこちら（参加無料）(https://obsmedia21.hp.peraichi.com/kmp)

講座の特徴

- 少人数制で質問しやすい- 個別相談も可能（希望者のみ）

講師紹介

株式会社OBSメディア21

小林 秀隆

大分県別府市出身。1977年生まれ。大学卒業後、10年間の会計職を経て、現在はFP相談業務に従事。年間100組以上の相談に対応。

[保有資格]

・１級ファイナンシャル・プランニング技能士

・銀行融資診断士（中級）

・日商簿記１級

注意事項

- 事前予約が必要です- 定員に達し次第、受付を終了します

主催

株式会社ＯＢＳメディア２１

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92283/table/2_2_1b55b6538bc4f8e05a7ff647d9d2af9f.jpg?v=202510240626 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社ＯＢＳメディア２１ 097-574-9323