「位置情報×データ蓄積×施策改善」位置情報ビジネス最前線！　法人データ活用/商圏分析/来店促進施策【2社共催/無料セミナー】

株式会社ナビット

位置情報シリーズ第6弾配信決定！



店舗集客や販促施策の成果を最大化するには、顧客や商圏の特性を正しく把握し

データを活用した施策の最適化が不可欠です。

本セミナーでは、株式会社ナビットと株式会社evoliaの2社が共催し

位置情報と法人・商圏データを組み合わせた最先端の集客施策をご紹介します。

データ活用による新たな販促手法を学びたい方、

既存施策の改善ポイントを見つけたい方におすすめのセミナーです。

●こんな方にオススメ！

・店舗集客や販促施策の効果をデータで改善したい方

・商圏・顧客データを活用したマーケティング施策に興味がある方

・店舗DXの導入やオンライン・オフライン統合施策を検討している方

・既存の販促施策で課題や効果のブレを感じている方

・位置情報や静的・動的データの活用事例を実務に取り入れたい方

10/23(木)～11/19(水)までの限定配信となりますので、

この機会にぜひお申込みください。

セミナーのお申し込みはこちら

★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_sem_entryform20251016.html ★

講師紹介＆セミナー概要

第1部：「位置情報×静的地点データの活用事例」



株式会社ナビット

BS事業部

井上 岳

【会社概要】

2001年1月に設立。

「のりかえ便利マップ」を開発した会社として生まれ現在では各種データベースを幅広く扱っている。

特に、当社が展開する法人電話帳データは、全国約680万件の法人データを収録しており更新性、

網羅性、利便性を評価いただき大手検索エンジンの基データとしてご活用いただいている。

【セミナー概要】

・ナビット紹介

・ナビットの調査ネットワークについて

・ナビットのデータベースについて

・代表的なデータベースの活用事例のご紹介

・位置情報×静的地点データとは？

・位置情報×静的地点データの活用事例について

・ナビットが保有する静的地点データについて

・最後に

第2部：「evoliaのエリアデータで解明！店舗起点のオンオフ融合マーケティング」

株式会社evolia

デジタルソリューション部

鳥海稀央

【会社概要】

大正11年に創業し、新聞折込広告を初めて事業化した広告会社です。

新聞折込広告を中心に、各種媒体やデジタルマーケティングを活用し、クライアントの課題解決をサポートしています。

これまで培ってきたエリアマーケティングの知見にテクノロジーとアイデアを掛け合わせ、オンラインとオフラインの両面から、店舗と地域社会に新しい価値を生み出すことを目指しています。

【セミナー概要】

店舗の商圏や顧客の特性をデータから理解し、来店数や売上に好影響を与える店舗集客施策の実践を解説します。

店舗毎に商圏の特性や顧客の特性を生かしたマーケティング戦略でデータを活用した施策の最適化を行い、効果を最大限に高める方法があります。

店舗DXの集客施策としてのWEB広告の考え方や方法を事例をもって紹介。

現在、実践している販促施策との考え方や手段・方法に課題をお持ちの方、または気づきが欲しい方にぜひご覧頂ければと思います。

店舗の商圏や顧客の特性をデータから深く理解し、オンライン・オフライン両面からの集客方法を解説します。

【日 程】

10/23(木)～11/19(水)

【参加費】

無料

【視聴方法】

下記よりお申込みください。

★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_sem_entryform20251016.html ★

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com