2025秋冬　SANRIO x JAM HOME MADE コレクション! たくさんのアイが隠れた シナモロール・マイメロディ・ハンギョドン 10/24(金)発売

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、2025秋冬SANRIO x JAM HOME MADEコレクションを、2025年10月24日（金）より、販売開始いたします。

言葉のレイヤーから派生する目に見えない愛の表現

CLOVER（クローバー）という言葉の中に、LOVE（愛）が潜むように、黒バーの中にも、たくさんの愛が隠れています。

それは、JAM HOME MADEが考える「黒＝愛」という概念、そして「大切なものは目に見えない」というコンセプトが元にあります。モチーフは、四つ葉のクローバー。三つ葉は「信仰」「希望」「愛」。そして四枚目の葉が「幸福」を運ぶと言われています。古代の伝承を敬い、JAM HOME MADEは、「愛」を再考する為に、視覚的な四つ葉をあえて使わず、「CLOVER＝黒バー＝隠れたLOVE」として再構築しました。愛＝EYE（目）、EYE＝i（心）、HIDDEN＝隠れた、という言葉のレイヤーを重ね、視覚を遮断しながら内面を見つめる“心の目”で感じる愛を表現しています。

「シナモロール」「マイメロディ」「ハンギョドン」のネックレスは、各キャラクターの全身をシルバー925仕様にて3Dで精巧に表現。各キャラクターの背中には、黒バーを配置し、その内部に四つ葉のクローバーの種を封入しました。それは「幸運」という言葉を超えて、“信・望・愛・幸福”の循環を祈る装飾品の原点である、お守りとしての意匠です。身につける事で、愛するキャラクターに包まれて守られるアクセサリー。

「シナモロール」「マイメロディ」「ハンギョドン」のプリントグラフィックTシャツは、フロントに大きく各キャラクターと、CLOVER＆黒バーグラフィックをレイヤードした大胆なデザイン。本物の四つ葉のクローバーの種が付属し、土を耕し、水をやり、芽吹きを待つ体験を通じて、物質的価値を超えた“育てる愛”を体験できます。大人の築きやファッションにも取り入れる事が出来る一着。

■CINNAMOROLL （シナモロール）× JAM HOME MADE CLOVER Tシャツ

【サイズ】 S,M,L,XL, 【カラー】 ホワイト、ブラック 【素材】 コットン、ポリエステル 【価格】 8,800円（税込）

■MY MELODY(マイメロディ)× JAM HOME MADE CLOVER T シャツ

【サイズ】 S,M,L,XL, 【カラー】 ホワイト、ブラック 【素材】 コットン、ポリエステル 【価格】 8,800 円(税込）

■HANGYODON (ハンギョドン)× JAM HOME MADE CLOVER T シャツ

【サイズ】 S,M,L,XL, 【カラー】 ホワイト、ブラック 【素材】 コットン、ポリエステル 【価格】 8,800 円(税込)

■CINNAMOROLL (シナモロール)× JAM HOME MADE CLOVER ネックレス 【サイズ】チェーン/40+10(cm) 【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【価格】 19,800 円(税込)

■MY MELODY(マイメロディ)× JAM HOME MADE CLOVER ネックレス

【サイズ】 チェーン/40+10(cm) 【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【価格】 19,800 円(税込)

■HANGYODON (ハンギョドン)× JAM HOME MADE CLOVER ネックレス

【サイズ】 チェーン/40+10(cm) 【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【価格】 19,800 円(税込)

(C)︎2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 663582

注）JAM HOME MADEの黒バー＝CLOVERとは

CLOVER（クローバー）の中にLOVE（愛）が潜むように、黒の中にも多くの愛が隠れているという考え方です。それは「黒＝愛」というJAM HOME MADE独自の概念であり、「大切なものは目に見えない」というコンセプト。モチーフは四つ葉のクローバー。三つ葉は「信仰」「希望」「愛」、そして四枚目の葉が「幸福」を運ぶ。JAM HOME MADEはその象徴を再解釈し、視覚的な四つ葉ではなく、“隠れた愛が見つかる”として、言葉のレイヤーでデザイン。

愛＝EYE（目）、EYE＝i（心）、HIDDEN＝隠れた、という構造の中に、「心の目で愛を感じる」というメッセージが込められています。

■DIRECTOR’S VOICE

2000年代初期、JAM2号店、黒SHOPの頃に、ブランド名を黒に塗りつぶした「黒バー」のシーズンがありました。当時、2001年宇宙の旅的な、始まりと終わりの装置としてのモノリスや、デュシャン的な、意味を拒む定義の反転や、サン・テグジュペリ的な、見えない真実や、PUNKの前衛的な抵抗やら、愛、芸術、意識の境界を問うメッセージを込めていました。黒バーは、「見えない愛」を象徴するバーです。一見ただの黒いバーですが、その中には“LOVE（愛）”が潜んでいます。CLOVER（クローバー）の中にLOVEが隠れているように、黒の中にはJAMの愛が込められています。

【予約開始日】

2025 年 10 月 24 日(金)

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ:

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionHELLOKITTY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251024SANRIO(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionHELLOKITTY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251024SANRIO)

ジャムホームメイド東京店 : 03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイド ZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE(ジャムホームメイド)は、1998 年に設立されたユニセックスのジュエリー&アクセサリーブランドです。 ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。 現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発 想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADE は、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラ ボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。 ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワーク ショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。 ブランドのコンセプトは、「肌にもっと近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADE は、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信 します。

社 名:株式会社 JAM HOME MADE

所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-38-2

設 立:2003年7月

代表者:代表取締役社長 高橋征明 事業内容:ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE 公式ホームページ :https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter:http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook:http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram :http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube:http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial