AVILEN代表取締役・高橋光太郎が「Gartner(R) IT Symposium/Xpo(TM) 2025」にて講演

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、2025年10月28日（火）～30日（木）パシフィコ横浜 ノース にて開催の「Gartner IT Symposium/Xpo(TM)2025」に出展することをお知らせいたします。

初日の28日（火）には代表取締役・高橋光太郎が登壇し、株式会社ベルシステム24 執行役員 兼 デジタルCX本部 本部長の加藤寛氏と生成AIをテーマにしたセッションを実施します。





◆セッション内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/264_1_60051190e9377c8c20750c29e69e6c63.jpg?v=202510240626 ]

◆登壇者情報

株式会社AVILEN 代表取締役

高橋 光太郎（たかはし こうたろう）



創業メンバーとしてAVILENに参画し、2021年から代表取締役に就任。2023年にAVILENを東証グロースに上場。 東京大学大学院を修了し、機械学習による即時的な津波高予測の研究に従事。金融データ活用推進協会標準化委員。

◆Gartner IT Symposium/Xpo(TM) 2025 について

Gartnerが10月28～30日に開催するGartner IT Symposium/Xpo(https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/symposium-japan)では、主要なトピック領域における最新のテクノロジ、戦略、リーダーシップに関する知見を提供し、CIO とリーダーシップ・チームにとっての最重要課題を取り上げます。コンファレンスのニュースや最新情報は X でご覧いただけます (#GartnerSYM(https://twitter.com/search?q=%23GartnerSYM&src=typd))。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43360/table/264_2_d5b2ca554509b87aa0d43eb23d6a8403.jpg?v=202510240626 ]

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、IT Symposium/Xpoは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。