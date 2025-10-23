¥Ï¥í¥¦¥£¥ó »²²Ã¼Ô¸º¾¯¤âÊ¿¶ÑÈñÍÑ1.1ÇÜ¤ÇÆó¶Ë²½¤«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À Êâ¡¢°Ê²¼¥¤¥ó¥Æー¥¸¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15ºÐ¤«¤é79ºÐ¤ÎÃË½÷¡Ê5,000¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
[¥Ý¥¤¥ó¥È]¡¡¡¡
¡¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Èæ93.0%¤Î1,673²¯±ß¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ËÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê¸º¾¯¡¢Ê¿¶ÑÍ½»»¤Ï7,192±ß¤ÇÁ°Ç¯Èæ1.1ÇÜ
¡¦Í½»»Áý¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£¸º¾¯ÍýÍ³¤Î1°Ì¤â¡ÖÊª²Á¹â¡×
¡¦¡Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¹ØÆþ¡×¡ÖÎÁÍý¡×¡Ö²¾Áõ¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡×¤Ê¤É¼çÍ×¹ÔÆ°¤¬¸®ÊÂ¤ß¸º¾¯¡£Í½Äê¼Ô¥Ùー¥¹¤À¤È¿¤Ó¤¿¹àÌÜ¤â
¡¦½ÂÃ«¥Ï¥í¥¦¥£¥óÅöÆü¤Î¿ÍÎ®¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Ôー¥¯»þ´ÖÂÓÌó6Ëü¿Í¤È¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤éÂçÉý¸º¾¯¡£º£Ç¯¤Ï¶âÍË¤ÇºÆ¤Ó½¸Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤â
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ËÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÌó4.2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·24.1%¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Í½Äê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÍ½»»¡ÊÈñÍÑ¡Ë¤Ï6,565±ß¤«¤é7,192±ß¤Ø¤È627±ßÁý²Ã¤·Á°Ç¯ÈæÌó1.1ÇÜ¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£Ê¿¶ÑÍ½»»¤ò¤â¤È¤Ë15～79ºÐ¤Î¿äÄê¿Í¸ý¡Ê¢¨¡Ë¤«¤éº£Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò»î»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1,673²¯±ß¡¢2024Ç¯Èæ¤Ç93.0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»ÈÍÑ¤·¤¿¿äÄê¿Í¸ý¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¥¤¥ó¥Æー¥¸ÆÈ¼«¤ÎÊì½¸ÃÄ¿Í¸ý¥Çー¥¿
¿ÞÉ½1
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ÇÈñÍÑ¤¬Áý¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê£¿ôÁªÂò¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÊª²Á¹â¡×¤¬ÈñÍÑÁý¡¦ÈñÍÑ¸ºÎ¾Êý¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£2°Ì°Ê²¼¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤ä³°½Ð¹µ¤¨¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¼Ô¤¬¡Èµ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡É¤È¡È»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡Éµ¤»ý¤Á¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¿ÞÉ½2
¡¡
ÍÉ¤ì¤ë¾ÃÈñ°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½3¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Äê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¡×¤¬9.3%¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê1.5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¡£¡ÖÎÁÍý¡×¡Ê7.7%¡Ë¤ä¡Ö¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ë¡¦¤â¤é¤¦¡×¡Ê6.8%¡Ë¤âÁ°Ç¯¤«¤éÄã²¼¤·¡¢¼çÍ×¹àÌÜ¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤äÀ¸³èËÉ±Ò°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢µ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½3
¤Ê¤ª¡¢Í½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¡×¡Ê38.4%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡ÖÎÁÍý¡×¡Ê31.9%¡Ë¡Ö¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ë¡¦¤â¤é¤¦¡×¡Ê28.1%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤«¤éÁý²Ã¡£¡ÖSNSÅê¹Æ¡×¡Ê10.3%¡Ë¤âÁ°Ç¯Èæ¡Ü3.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÍ½ÄêÎ¨¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¶õ´ÖÅý·×(R)¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»þ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÎ®¤ò2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç»þ´ÖÂÓÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»þ´ü¤ËÁ´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½ÂÃ«¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤¯¡¢¿ÍÎ®¤ÎÊÑ²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½4¤Ë¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óÄ¾Á°¤ÎÅÚÆü¡¢ÅöÆü¡¢ÍâÆü¤Î¿ÍÎ®¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥óÅöÆü¡Ê10·î31Æü¡Ë¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Ôー¥¯»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020～2022Ç¯¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡£¥³¥í¥Ê5Îà²½¸å½é¤Ç·Ù²ü¤µ¤ì¤¿2023Ç¯¤Ï½ÂÃ«¶è¤Î¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¤¢¤ê¡¢ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¿ÍÎ®¤¬Â³¤¡¢Æ±6Ëü¿Í¼å¤Ç¤·¤¿¡£2024 Ç¯ÅöÆü¤âÍÞÀ©·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¶âÍË¤Ë¤Ï7Ëü¿Í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óÅöÆü¤¬¶âÍË¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÍÎ®¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£½ÂÃ«¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æº£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½4
¢¨°ÌÃÖ¾ðÊó´ØÏ¢¤Î¥Çー¥¿¡¦¥Á¥ãー¥È¡¦ËÜÊ¸¤Ê¤É¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö½ÐÅµ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¶õ´ÖÅý·×¡ÊNTT¥É¥³¥â¡Ë ¡×¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢ª¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×Í½»»6,565±ß¤ÇºòÇ¯¤Î1.2ÇÜ¡Ê2024Ç¯ÅÙÄ´ºº¡Ë(https://www.intage.co.jp/news/4623/)¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿
¡Ú¥¤¥ó¥Æー¥¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¼«¼çÄ´ºº¥Çー¥¿(https://www.intage.co.jp/service/services/marketing-research/net/)¡Û
Ä´ººÃÏ°è¡§ÆüËÜÁ´¹ñ
ÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡§15～79 ºÐ¤ÎÃË½÷
É¸ËÜÃê½ÐÊýË¡¡§ÊÀ¼Ò¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥â¥Ë¥¿ー¡×¤è¤êÃê½Ð¤·¥¢¥ó¥±ー¥ÈÇÛ¿®
É¸ËÜ¥µ¥¤¥º¡§n=5000¡¡¢¨¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤â¤È¤Å¤ÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¡¦ÃÏ°è¤òÊì½¸ÃÄ¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ó¼ý
Ä´ºº¼Â»Ü»þ´ü¡§ 2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú¥â¥Ð¥¤¥ë¶õ´ÖÅý·×(R)¡¦¹ñÆâ¿Í¸ýÊ¬ÉÛÅý·×¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÈÇ¡Ë(https://mobaku.jp/service/rt_distribution/)¡Û
¢¨¥â¥Ð¥¤¥ë¶õ´ÖÅý·×(R)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥É¥³¥â¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤·¤¯¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤ë¿Í¸ý¤ÎÅý·×¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
½¸ÃÄ¤Î¿Í¿ô¤Î¤ß¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¿Í¸ýÅý·×¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥Æー¥¸¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¶õ´ÖÅý·×¡×¤Î1¼¡ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¶õ´ÖÅý·×¡¦¿Í¸ý¥Þ¥Ã¥×(https://mobakumap.jp/)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸(https://www.intage.co.jp/)¡Û¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸¤Ï1960Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¥¤¥ó¥Æー¥¸¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢No.1*¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢9¤«¹ñ¤Î³¤³°µòÅÀ¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÈCreate Consumer-centric Values¡É¤ò·Ç¤²¡¢¿¼¤¤À¸³è¼ÔÍý²ò¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ´ë¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¼Ô¤Î¹¬¤»¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¡ÖESOMAR's Global Top-50 Insights Companies 2025¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ê¥°¥ëー¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â¥Ùー¥¹¡Ë
