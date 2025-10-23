フロッグウェル、Solvvy株式会社のSalesforce Agentforce導入を支援

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社(https://frogwell.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也、以下「フロッグウェル」）は、ストック型ビジネス創出支援を手がけるSolvvy株式会社（代表取締役社長：安達慶高、以下「Solvvy」）に対し、SalesforceのAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」の導入支援を実施しました。本プロジェクトでは、Einstein Conversation Insightsの活用と、会話サマリーの自動化による業務効率の向上を図っています。

■導入の背景と課題

Solvvyは、保証・デジタルマーケティング・システム開発・業務運営・組込型金融といった各種ソリューションを組み合わせ、ストックビジネスでの継続的な収益創出まで企業を支援するストックビジネスコンサルティングを提供しています。

Solvvyでは、顧客との会話データから業務に必要な情報を整理・共有する作業が属人化しており、情報の抽出と活用にかかる時間と手間が課題となっていました。

■プロジェクトの概要

フロッグウェルは、SolvvyのSalesforce環境において、以下の機能導入支援を実施しました。

・Einstein Conversation Insightsの活用

打ち合わせ録画の書きおこし、要約、事前に設定した重要なキーワードに関連する発言を自動的に検出し、データ化します。

・Agentforceによる会話サマリー

Einstein Conversation Insightsで生成した情報を、社内共有に適した形に、Agentforceにより再構成・再サマリー化を実施します。上長が確認したいポイントを明確化することで、案件の情報共有を促進します。

■今後の展望

今回の導入支援は、Solvvyにおける営業・カスタマーサポート業務のより一層の効率化を目指すためのものでした。会話サマリーの自動化によって情報の属人化が解消され、迅速な意思決定と社内共有が可能になります。今後もさらにAIを活用し、業務全体の最適化を進めつつ、顧客体験の向上にもつなげていく予定です。

フロッグウェルでは、業種特化型のSalesforce導入支援に加え、EinsteinシリーズやAgentforceを活用したAIエージェントソリューションの提供を強化しています。お客様ごとの業務プロセスに合わせた最適なAI活用を通じて、真の業務変革を支援してまいります。

【Solvvy株式会社 会社概要】

本社： 東京都新宿区西新宿4-33-4

設立： 2009年 3月

代表者： 代表取締役社長 安達慶高

事業内容： HomeworthTech事業 / ExtendTech事業 / LifeTech事業 / FinTech事業

会社ＨＰ： https://solvvy.co.jp

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム



