HENNGE One、対話型AI「AIさくらさん」と連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森 博也）の提供する対話型AI「AIさくらさん」へのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

生成AIが急速に進歩し、企業の業務に浸透する一方で、どのAIモデルを使えばよいかわからない、業務内容に合わせたカスタマイズや、運用・メンテナンスの知見がないといった課題を抱え、AIの導入が進まない組織も数多く存在します。AIさくらさんは、導入・運用にあたって専門知識を必要としないサービスであり、こういった組織のAI活用をサポートします。

HENNGE OneとAIさくらさんが連携することにより、HENNGE Oneユーザーは、AIさくらさんへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらAIさくらさんを安心して利用できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■AIさくらさんについて

AIさくらさんは、ユーザーが登録やチューニング作業をすることなく利用できるAIエージェントです。「あなたの隣にAIさくらさん。仕事も幸せも、一緒に。」をコンセプトに、企業や自治体のDX推進をサポートしています。

駅や商業施設、Webサイト、電話でのAI接客・アバター接客などをAIの力で実現しており、大手企業、自治体、公共交通機関など様々な業種・シーンで利用されています。

【AIさくらさんが選ばれる理由】

- ChatGPTや画像生成AIなど最新のAI技術を搭載- AI関連特許や品質保証・クラウドセキュリティなど各種ISOを取得- クライアントの業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズして納品- 運用やメンテナンスの作業は完全自動化

URL： https://www.tifana.ai/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社ティファナ・ドットコムについて

「WebとAIの力で世の中を笑顔にする」を企業理念に事業を展開し、企業や自治体のDX推進をサポートしている。

2000年の設立以来、Web制作事業を中心に、あらゆる業種業態のWebサイトの制作を手掛け、その経験を活かして人工知能（AI）を開発、2016年10月に「AIさくらさん」をリリース。

2024年3月よりHEROZ株式会社（東証上場）のグループに参画。

会社名：株式会社ティファナ・ドットコム

所在地：東京都目黒区大橋2-22-7 村田ビル5F・6F・7F・8F・10F

代表者：代表取締役社長 森 博也

URL： https://www.tifana.com/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。