オフィスの生産性は「音」で決まる？ピクシーダストテクノロジーズが音環境改善ウェビナー開催

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下 PxDT）は、オフィスの働きやすさと生産性向上の鍵となる「音環境」に着目した無料ウェビナーを、2025年10月29日（水）に開催いたします。

オフィス設計において、空調・照明・動線と並び、近年ますます重要性を増しているのが「音」の設計です。本ウェビナーでは、現代オフィスにおける“音の課題”を紐解き、吸音パネル「iwasemi(TM)」を活用した具体的な改善手法や、導入事例を交えてご紹介します。

「音漏れ」「反響」「周囲の話し声による集中阻害」など、オフィスでの音問題に直面する担当者にとって、実務に直結する内容となっています。

申込ページ：https://iwasemi.com/webinar/improve-productivity

■ウェビナー開催概要

タイトル：オフィス改善により生産性を向上させるポイント

日時：2025年10月29日（水）12:10～12:50

形式：Zoomによるウェビナー（事前申込制）

参加費：無料

■開催背景：オフィス空間における「音」への関心の高まり

近年、ウェルビーイング経営やABW（Activity Based Working）推進の潮流の中で、「働く場の快適性」が重視されるようになっています。中でも「音環境」は、従業員の集中力・疲労感・心理的安全性に直接関わる要素であり、多くの企業がその改善を検討し始めています。



当社では、吸音メタマテリアル技術を応用した「iwasemi(TM)」を通じて、快適な音環境を“設計可能なもの”へと変えていく取り組みを進めてきました。本ウェビナーでは、そうした技術の背景と活用可能性を、豊富な事例とともにお伝えします。

■対象者

■ 登壇・プログラム（予定）

- 総務・ファシリティマネジメント・人事など、オフィス構築・改善に関わるご担当者様- 建築設計・オフィス家具・空間構築を担う法人- オフィスでの「音漏れ」や「騒音」にお悩みの法人様

1. オフィスの“音環境”が与える心理的・生産性的インパクトとは

2. 吸音と遮音の基本メカニズムと、その違い

3. 吸音パネル「iwasemi(TM)」による改善事例紹介

4. 質疑応答・個別相談のご案内

■参加によって得られる知見

■iwasemi(TM)吸音パネルについて

- 「音」がオフィスの集中力・ストレス・コミュニケーションに与える影響- 反響音・音漏れ・話し声の拡散といった課題の原因と解決策- 新築・改装時の音環境設計における最新トレンドと手法- iwasemi吸音パネルを用いた具体的な導入効果（定量・定性）

iwasemi(TM)吸音パネルは、会話音の周波数帯域に特化した吸音性能と高い意匠性を兼ね備え、会議に最適な音響空間を実現。反響音を抑え、聞き取りやすい音響で快適さと効率性を高めます。



＜選ばれる理由＞

1.クリアな音響で会議を効率化

2.機能性と意匠性の両立

3.人の会話音に特化した吸音性能

4.環境に配慮したサステナブルなデザイン



製品紹介ページ：https://iwasemi.com/

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「パーソナルケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

URL：https://pixiedusttech.com/

- iwasemi及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

- 記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。