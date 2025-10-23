【新機能リリース】マンスリー支援の合計領収書を作成できるようになりました！

株式会社STYZ

新しい寄付の形を作り出すことで民間の社会保障を拡大する寄付決済プラットフォーム「Syncable（シンカブル）」を運営する株式会社STYZ（東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰也）は、マンスリー支援の合計領収書を作成できる新機能をリリースいたしました。

これまでマンスリー支援者さまごとに毎月の領収書を発行していた団体さまも、

本機能をご利用いただくことで、年末や年度初めの業務を効率化し、事務処理の負担を軽減することが可能になります。

1年以内の支援分を対象に、マンスリー支援の領収書を1枚にまとめて発行できるようになりました。

この機能を使うことで、マンスリー支援者ごとに複数回分の支援履歴を1枚に整理し、

印刷や郵送の手間を大幅に削減できます。

さらに、発行前には支援者の氏名や住所を一時的に編集することができるため、

最新の情報で領収書を発行することが可能です。

作成後は、zipファイル形式でダウンロードURLがメールで届くため、

複数の領収書もまとめてスムーズに管理できます。

団体管理画面「マンスリー支援者一覧」から、決済日を1年以内で絞り込み、「合計領収書作成」ボタンをクリック

表示される確認画面で、必要に応じて氏名や住所を編集（赤枠のペンマークから）し、右上の「領収書一括ダウンロード」ボタンをクリック

届いたメールに記載されたリンクから、ZIP形式のPDFファイルをダウンロード

- 対象は「マンスリー支援」に紐づく支援のみです。（単発支援・年会費は対象外）- 匿名支援は領収書に含まれません。- 合計領収書はマンスリーIDごとに作成されます- - 同一支援者でも、別の継続支援を登録している場合はそれぞれ個別に作成されます合計対象期間は最大1年以内の支援（最大12件）です。- 作成した領収書はSyncable上には保存されません。（再発行が必要な場合は同手順で再作成が可能です）- 編集した氏名・住所は今回の発行にのみ適用されます。（支援者情報は上書きされません）- 支援者への自動送付は行われないため、団体様よりご送付をお願いいたします。

詳細はこちらのFAQ(https://help.syncable.biz/hc/ja/articles/51517250817305-%E7%B6%99%E7%B6%9A%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E8%A4%87%E6%95%B0%E6%9C%88%E5%88%86%E3%82%92%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%9F%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8-%E5%90%88%E8%A8%88%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8-%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご確認ください。

以上、機能リリースのご連絡でした。

ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

今後ともSyncableをよろしくお願い致します。

