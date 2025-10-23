100回洗ったゴワゴワタオルも”ふわふわ”によみがえる*¹！「レノアハピネス夢ふわタッチ」シリーズがフルリニューアル！「ジャスミン＆ムスク」の香りが新登場して2025年11月上旬より発売開始

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社:神戸市）は、柔軟剤ブランド『レノア』から、自宅にいながら5つ星ホテル推奨*²の香りと肌ざわりを味わえる、衣料用柔軟剤「レノアハピネス夢ふわタッチ」シリーズをフルリニューアルし、2025年11月上旬より全国で新発売いたします。

新しくなった「レノアハピネス夢ふわタッチ」シリーズ３つのポイント

ポイント１.：100回洗ってゴワゴワになったタオルもふわふわに*¹！

洗濯の際のお悩みとして、洗濯の回数を重ねるうちに、新品のタオルも次第に肌ざわりが悪くなってしまい、一度ゴワゴワになってしまったタオルは元のふわふわの仕上がりには戻らないため、捨てるしかなくなってしまうという声が多くありました。新しくなった「レノアハピネス夢ふわタッチ」シリーズは、100回洗ったゴワゴワタオルもふわふわによみがえり*¹、心地よい肌ざわりをかなえます。

ポイント２.：香りがリニューアル！新たな香りが新登場！

今回のリニューアルでは、5つ星ホテルのラウンジを彩るような香りをイメージした「ジャスミン＆ムスク」の香りが新登場！日本でも大人気の香水にインスパイアされた新しい香料を開発しました。また、人気の「アンティークローズ」の香りも、5つ星ホテルで愛されるような、高級感のある上質な香りにアップデートしました。

ポイント３.：シリーズ全製品でパッケージが刷新！

リニューアルに合わせて、全ラインアップのパッケージデザインを刷新しました。パッケージ中央にそれぞれの香りのアイコンが入り、香りのイメージがより伝わりやすく、気分があがる可愛らしいパッケージになりました。

*¹ 複数回洗濯後

*² ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ推奨。本製品がザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパの客室で使用されている訳ではありません。

左から：「レノアハピネス夢ふわタッチ アンティークローズ」、「レノアハピネス夢ふわタッチ ジャスミン＆ムスク」、「レノアハピネス夢ふわタッチ ホワイトティー」、「レノアハピネス夢ふわタッチ ホワイトムスク」、「レノアハピネス夢ふわタッチ シャインマスカット」、「レノアハピネス夢ふわタッチ ウォームコットン＆すずらん」

【製品概要】

