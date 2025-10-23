昨年は約2,600名の経営層が参加。全国10都市でトップコンサルタントが経営戦略を提言。現状を打破し、新たな未来を切り拓く持続的成長に必要な経営戦略とは。「経営戦略セミナー2026」開催

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都

千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2025年11月5日（水）～11月28 日（金）、全国主要都市10会場で「経営戦略セミナー2026」を開催いたします。また、東京、福岡会場は Web 受講（ライブ配信）に対応しております。

1959年に「経営戦略セミナー」をスタートして以来、60年以上にわたって、全国10都市（札幌、

仙台、東京、新潟、名古屋、金沢、大阪、広島、福岡、那覇）で、経営の現場を熟知するトップコン

サルタントが次年度にとるべき戦略の基本方針と打つべき具体策を提言し続けてまいりました。昨年

は約2,600名にご参加いただき、リピート率は約70％と大変ご好評いただいております。

今年度は「ブレイクスルー戦略―揺るぎない成長への意志―」をテーマに設定いたしました。

「ブレイクスルー戦略」とは、現状を打破し、新たな価値や成果を生み出すために、飛躍的な変化を

起こす戦略です。現状維持の経営では停滞や衰退を招きかねない現代において、企業には自ら変化を

起こし続ける「非連続の思考」が求められています。この思考を経営の中心に据えることが、持続的

成長と競争優位性の確立につながります。成長とは、単なる規模の拡大ではなく、変化を受け入れ、

それを乗り越える挑戦を通じて新たな価値を創造するプロセスです。2030年以降を見据えた長期的な

視座と揺るぎない成長への意志を持つことで、「成長の基準」を再定義し、未来への道を切り拓くこ

とが求められます。今こそ、ブレイクスルー（現状打破）を起こす経営戦略が必要なのです。

当セミナー参加者には、タナベコンサルティングのコンサルタントが共同執筆したおよそ300ペー

ジにわたるオリジナルテキストを進呈。また、セミナー当日は無料で経営分析やトップコンサルタン

トの個別相談を受けることが可能です（要予約・先着順）。

自社の飛躍的・持続的な成長を実現させるためにも、当セミナーをぜひご活用ください。

「経営戦略セミナー2026」開催概要

■受講方法

１．会場参加、２．Web 受講（ライブ配信）

※Web 受講は後日見逃し配信を行います。

■受講料

58,300円（お一人様・税込）

※会場昼食、テキスト・資料代含む。

※ご希望の方には、トップコンサルタントによる経営分析や個別相談を行っております（要予約・先

着順）。

■申込期限

１．会 場 受 講：各会場、開催日の1週間前までにお申込みください。

２．Web 受講：各会場、開催日の2週間前までにお申込みください。

■URL

https://www.tanabeconsulting.co.jp/seminar/keisen/

■開催会場・日時

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58707/table/296_1_d7a1d707cfeffff03cb10c78565a6311.jpg?v=202510240626 ]

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCG は、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オ

ペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫

で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開

しております。