ストックマーク、生成AI開発事業者としては国内初となるプライバシー情報保護の国際規格「ISO/IEC 27701」認証を取得

ストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)は、プライバシー情報マネジメントシステム(PIMS)に関する国際規格「ISO/IEC 27701」の認証を、当社の製造業向けAIエージェント「Aconnect」を対象として取得したことをお知らせします。

生成AI開発事業者による本認証の取得は、国内で初めて(※1)となります。



当社は既に取得済みの「ISO/IEC 27001(情報セキュリティ)」、「ISO/IEC 27017(クラウドセキュリティ)」と合わせ、国際規格3認証を取得したことになります。これにより、エンタープライズ企業が「Aconnect」を安全に活用するために不可欠な、厳格な情報管理・保護体制を構築していることを客観的に証明いたしました。

※1：自社調べ(2025年9月時点、国内の生成AI開発事業者におけるISO/IEC 27701認証取得の公表情報として)

認証取得の背景：セキュリティ懸念の払拭と「信頼できるAI」への挑戦

多くの企業で業務効率化や、新たな価値創出に向けた生成AIの活用が加速する一方、特にエンタープライズ企業での利用においては、入力した情報の漏洩や個人情報の不適切な取り扱いに対するセキュリティ懸念が導入の大きな障壁となっています。

また、生成AIを始めとしたAIサービスが社会に急速に浸透する中で、技術を提供する企業には、その倫理的な利用とガバナンスを担保し「信頼できるAI」を構築していく社会的責任が強く求められています。



当社は創業以来、エンタープライズ企業のお客様に安心してサービスをご利用いただくため、情報セキュリティ体制の強化を最重要課題の一つとして取り組んでまいりました。



この度、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001」、クラウドサービスのセキュリティ管理に特化した「ISO/IEC 27017」に加え、個人情報の保護に特化した「ISO/IEC 27701」を取得することで、お客様の重要な情報を保護するための管理体制が国際標準に準拠した高いレベルにあることを証明いたしました。

3つの国際認証で証明する「Aconnect」の堅牢なセキュリティ体制

今回の「ISO/IEC 27701」認証は、当社の製造業向けAIエージェント「Aconnect」における個人情報の取り扱いを対象としています。

本サービスが以下の3つの国際規格に準拠していることは、お客様が「Aconnect」を安心してご利用いただける強力な裏付けとなります。



・ISO/IEC 27001：組織全体の包括的な情報セキュリティ管理体制を構築・運用している証明

・ISO/IEC 27017：クラウドサービスに特化した情報セキュリティ対策を講じている証明

・ISO/IEC 27701：個人情報の管理/保護において、

国際的に認められた高水準な体制を構築している証明



これら3つの認証に基づき、当社は組織・クラウド環境・個人情報保護の各側面から網羅的かつ堅牢なセキュリティ環境によって、エンタープライズ企業におけるセキュリティ懸念を払拭し、「Aconnect」を通した企業の価値創出を支援まいります。

当社における「ISO 27701」 認証概要

登録事業者 ：ストックマーク株式会社

認証登録番号：PM 829824

適用規格 ：ISO/IEC 27701:2019/ JIS Q 27701:2024

登録日 ：2025年9月27日

有効期限 ：2026年8月10日

認証機関 ：BSIジャパン株式会社

認証登録範囲：PI1処理者としてのテキストマイニング×AI技術を活用した

ビジネス意思決定サポートサービスの提供

『Aconnect』について

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。



ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。



・Aconnect：https://aconnect.stockmark.co.jp

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/