¡ÚÀéÍÕ¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¥Ñ¥Õ¥§¡ÛÃÏ¸µ¿©ºà¤Çºî¤ë½©¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡£¡Ö°ò¤ÈÂ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×cafetento¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¡£
◼︎°òÈª¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ÇÉ½¸½¡£
ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤Ë¤¢¤ëÀÐÅÄÇÀ±à¤ÎÈª¤ËÂ¤ò±¿¤Ó
¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¹á¤ê¡¢É÷·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿°ò¤ÎÌ£¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò
17¼ïÎà¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ò¥Áー¥º¤È¡¢
°ò¤ÎÍÕ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ïー¥Ö¡£
Â¸µ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥³¥é¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òÉß¤¡¢Èª¤ÎÅÚ¤Î¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ò¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¼´¤Ë¡¢
Ì£Á¹¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢ÍÎÍü¤Î¥¸¥§¥éー¥È¡¢
¥Ð¥Ë¥é¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥¸¥å¥ì¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¡¢
¡ÖÈ¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¡×¡Ö²Ì¼Â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤»ÀÌ£¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÍ¾±¤¡×¡Ö¹ÈÃã¤ÎÀ¡¤ó¤À¹á¤ê¡×¤¬
¤Ò¤È¤Ä¤ËÍÏ¤±¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¡¢¹á¤ê¤Ë¤â¡¢Í¾±¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢
ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤¤Þ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤ÎÂçÃÏ¤Ç°é¤Ä¡¢¶âÌª°ò¡£
¶âÌª°ò¤Ï¡¢ÀÐÅÄÇÀ±à¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡£
ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤«¤é½ÏÀ®¤Þ¤ÇÆóÇ¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¡¢ÆÈ¼«¤ÎºÏÇÝË¡¤Ç°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹âÅüÅÙ75ÅÙ¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î´Å¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ò¤ÈÂ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢
¾Æ¤¶âÌª°ò¡¢¶âÌª°ò¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥êー¥à¡¢¶âÌª°ò¥Áー¥º¡¢´³¤·¶âÌª°ò¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¡¢¶âÌª°ò¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎ÀéÍÕ¤ÎÂ¢¸µ¤¬°é¤à¡¢È¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¡£
¾ßÌý¤ÏÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Çºî¤é¤ì¤¿À¸¾ßÌý¡¢
Ì£Á¹¤ÏÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤ÎÂ¢¸µ¤Ç»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿Ì£Á¹¤ò»ÈÍÑ¡£
¤É¤Á¤é¤âÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÍ³Íè¤Î»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¶âÌª°ò¤¬»ý¤Ä¥«¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥íー¥¹¥È¹á¤È´Å¤ß¤Ë¡¢
¾ßÌý¤äÌ£Á¹¤Î»ý¤ÄÈ¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç
´Å¤ß¤ÎÃæ¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Í¾±¤¤¬¤è¤êÄ¹¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤È¡¢¤½¤ì¤òÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¹þ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¡Ö°ò¤ÈÂ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤ÎÉ÷ÅÚ¤È¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
◼︎cafetento¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
cafetento¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î¿·¸¡¸«Àî¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
Ëè·î¡¢Á´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤éÄ¾Á÷¤ÇÆÏ¤¯½Ü¤Î²ÌÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢
´»µÌ¤ÈÇò¥È¥ê¥å¥Õ±ö¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¡¢
çõ¤È¹õ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¡¢²ÌÊª¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»º¤Î¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢
À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¤½¤Îµ¨Àá¤Ë¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎°ò¤ÈÂ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾ : °ò¤ÈÂ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥§
Äó¶¡´ü´Ö : 11·î°ìÇÕÍ½Äê¡£
²Á³Ê:\2800(ÀÇ¹þ)
°ò¤ÈÂ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥§¹½À® :
¶âÌª°ò¥Á¥Ã¥×¡¿¶âÌª°ò¥Áー¥º¡¿¾ßÌý¥¯¥ìー¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ïー¥Ö¡¿¥·¥ç¥³¥é¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¿¶âÌª°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥êー¥à¡¿¥Á¥ç¥³¥Ç¥£¥¹¥¯¡¿¥×¥ê¥¼¡¿´³¤·¶âÌª°ò¡¿¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¡¿Ì£Á¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¿ÍÎÍü¥¸¥§¥éー¥È¡¿ÎÓ¸é¥Ð¥¿ー¥¸¥ã¥à¡¿¾Æ¤¶âÌª°ò¡¿¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¿¥Ð¥Ë¥é¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥ì¡¿¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥¸¥å¥ì
◼︎ ²ñ¼Ò³µÍ×
cafetento¡Ê¥«¥Õ¥§¥Æ¥ó¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶è²Ö±à 1-7-15 SS ¾®Àî¥Ó¥ë 2³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§»°»³ Í§Èþ
cafetento Instagram : https://www.instagram.com/cafetento_10_10
◼︎ ¤ªÌä¤¤¤Ç¹ç¤ï¤»Àè
Mail¡§cafetento1010@gmail.com
